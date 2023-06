Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a: Sintetske droge i kokain su dva najveća problema

Broj zapljena droga od 2011. do 2021. Kokain 416%, biljni kanabis 260%, metamfetamin 135%, heroin 126%, ecstasy 123%, amfetamin 42%. Na pitanje koliko još droge ima na tržištu, Petković je odgovorio kako je te droge otprilike tri puta više u odnosu na zaplijenjenu te da proizvodnja droge raste.

Konzumacija u Hrvatskoj, prevencija

Kada se radi o situaciji u Hrvatskoj, Petković je ustvrdio kako je ona slična situaciji u ostatku Europe.

'Situacija u Hrvatskoj odgovara situaciji u Europi. S time da je na neki način možda malo bolja. Mi smo ako gledamo prosječnu konzumaciju kokaina, odnosno potrošnju i tako dalje, ispod nekog europskog prosjeka. S time da imamo rast, isto tako imamo rast i sintetike. Znači rast sintetskih droga, konkretno amfetamina i MDMA, odnosno ecstasy, koje isto tako bilježi rast od 2015. do 2016', rekao je.

Naglasio je kako su kokain i sintetske droge dva najveća problema u ovom trenutku. 'U ovom izvješću su sintetske droge i kokain na neki način naglašeni kao dva najveća problema koja postoje u ovom trenutku. Posebna opasnost su nove substance koje dolaze na tržište. Njih svakodnevno tako reći ima i ne zna se točno njihov sastav, koja je kemikalija baš iza njih', dodao je.

Dodao je kako je i nepoznat sastav velik problem kada se radi o utjecaju na zdravlje. 'Europski centar za praćenje droga prati više od 930 različitih tvari koje podrazumijevaju one psihoaktivne tvari. Ono što je tu problem, vi ne znate njihov sastav. Oni često puta izgledaju identično kao nešto drugo što ste uzeli prije. Uzmete nešto, nema reakcije, a uzmete još jedno i na kraju se to sve skupa pomiješa i može doći do predoziranja', kazao je.

'Isto tako, te tvari nisu nigdje ispitane. Oni koji vam prodaju ne znaju što vam prodaju. Vi ne znate što konzumirate i ne znate kako će vaše tijelo uopće reagirati na takvu supstanciju', otkrio je.

Naznačio je kako bi djecu trebalo podučiti životu i izazovima kada su u pitanju droge. 'Gledajte, ono što je najvažnije, jednostavno djecu treba na neki način podučiti kako da žive okruženi svim tim izazovima. Droge će uvijek biti prisutne, ali jednostavno treba mladima omogućiti da žive, a jednostavno da nađu nekakav modus da se othrvaju svim tim izazovima i problemima', zaključio je.