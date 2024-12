Pomažu li pileća juha i češnjak protiv prehlade: Ovo kaže znanost

Jedna od najčešćih preporuka za borbu protiv prehlade je vitamin C. Pregled studija iz 2023. godine otkrio je da dodaci vitamina C mogu smanjiti težinu simptoma za oko 15%, osobito blažih poput curenja nosa i grlobolje. Međutim, sok od naranče, iako bogat vitaminom C, ne sadrži dovoljno visoke doze za značajan učinak. Standardna bočica soka ima oko 72 mg vitamina C – više od preporučene dnevne minimalne doze, ali manje od količine u dodacima prehrani.

Češnjak – prirodni saveznik?

Među najpopularnijim kućnim lijekovima za prehladu ističe se češnjak. Iako nedostaje opsežnih istraživanja, jedno manje istraživanje otkrilo je obećavajuće rezultate. Tijekom 12 tjedana 146 zdravih odraslih osoba uzimalo je ili placebo ili dnevni dodatak češnjaka. Rezultati su pokazali da je placebo skupina pretrpjela 65 prehlada, dok su oni koji su uzimali češnjak imali tek 24 slučaja prehlade, s kraćim trajanjem simptoma.