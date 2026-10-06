Policija se oglasila nakon ubojstva u Zadru: Unuk dobio kaznenu prijavu

Kaznena prijava protiv osumnjičenog dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu. Muškarca se sumnjiči da je 5. listopada oko 13.50 u Zadru , u gradskom naselju Stanovi, došao u stan u kojemu je živjela 73-godišnja žena i usmrtio je oštrim predmetom.

u stanu na stanovima

Dolaskom na mjesto događaja osumnjičeni muškarac stavljen je pod nadzor policije. Nakon obavljenog očevida, tijelo žene prevezeno je na Odjel patologije radi obavljanja obdukcije.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 24-godišnjem unuku i njegovoj 73-godišnjoj baki koji nisu živjeli zajedno u kući.