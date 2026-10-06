strava u stanovima

Policija se oglasila nakon ubojstva u Zadru: Unuk dobio kaznenu prijavu

M.Da./Hina

06.10.2026 u 18:07

Ubojstvo u Zadru
Ubojstvo u Zadru Izvor: Cropix / Autor: Zvonko Pavic
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Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja za teško ubojstvo 73-godišnje žene koje se dogodilo u ponedjeljak u Zadru osumnjičen je 24-godišnji muškarac, koji je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, izvijestila je u utorak zadarska policija

Kaznena prijava protiv osumnjičenog dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu. Muškarca se sumnjiči da je 5. listopada oko 13.50 u Zadru, u gradskom naselju Stanovi, došao u stan u kojemu je živjela 73-godišnja žena i usmrtio je oštrim predmetom.

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Dolaskom na mjesto događaja osumnjičeni muškarac stavljen je pod nadzor policije. Nakon obavljenog očevida, tijelo žene prevezeno je na Odjel patologije radi obavljanja obdukcije.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 24-godišnjem unuku i njegovoj 73-godišnjoj baki koji nisu živjeli zajedno u kući.

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