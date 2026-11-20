Optužnicu je podignuo posebni odjel federalnog tužiteljstva zadužen za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije (POSKOK) nakon višemjesečne istrage.

Uz Nikšića (SDP BiH) i Isaka (Snaga naroda) optužen je i nekadašnji ravnatelj uprave policije MUP-a Federacije BiH Vahidin Munjić kao i policijski i vladini dužnosnici Muhamed Ohranović, Arijana Huseinović Ajanović, Ervin Mušinović i Mirela Bubalo.

U optužnici je navedeno kako su od travnja 2023. do kolovoza 2024. godine protivno zakonu optuženi organizirali opetovano produžavanja ovlasti Munjiću za vođenje uprave policije (FUP).

Takva rješenja koje tužiteljstvo smatra nezakonitima potpisivali su Nikšić kao premijer i Isak kao ministar.

Ohranovića koji je zaposlen u upravi policije i Arijanu Huseinović Ajanović, predstojnicu ureda premijera Federacije, optužnica tereti za posredovanje u vezi s davanjem i produžavanjem spornih ovlasti kao i za imenovanja Munjićevog rođaka za vršitelja dužnosti izvršnog direktora za poštanski promet u "BH pošte".

Mireli Bubalo stavlja se na teret da je kao voditeljica odjela u uredu federalnog ministra unutarnjih poslova koristila svoj službeni položaj i utjecaj radi posredovanja u zapošljavanju. Optužnica se odnosi i na promaknuća i zapošljavanja u upravi policije, te neovlašteno raspolaganje povjerljivim podacima o tužiteljskim provjerama i istragama.

Tužiteljstvo je predložilo da se Nikšiću zabrani obavljanje dužnosti predsjednika vlade Federacije BiH a Rami Isaku obavljanje dužnosti federalnog ministra unutarnjih poslova. Mjere zabrane obavljanja dosadašnjih poslova predložene su i za ostale optužene a optužnica je poslana na potvrđivanje Vrhovnom sudu Federacije BiH uz prijedlog za saslušanje 60 svjedoka i izvođenje 500 materijalnih dokaza

Vlada koju vodi Nikšić a Isak je u njoj ministar u tehničkom je mandatu do imenovanja nove na temelju izbora provedenih 4. listopada.