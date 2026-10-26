FOTO/VIDEO Otkriveni detalji smrtonosnog naleta Porschea: Policija utvrdila što je prethodilo tragediji

Zagrebačka policija objavila je rezultate očevida teške prometne nesreće koja se u nedjelju dogodila u Novom Zagrebu, a u kojoj je poginuo 88-godišnji biciklist.
Utvrđeno je da je 78-godišnji vozač Porschea vozio znatno iznad dopuštene brzine, no policija je ustanovila i nekoliko nepravilnosti u postupanju stradalog biciklista.
Nesreća se dogodila 25. listopada oko 14.25 sati u Vatikanskoj ulici, nedaleko od raskrižja s Ulicom svetog Mateja.
Prema policijskom izvješću, 78-godišnjak je upravljao Porscheom zagrebačkih registarskih oznaka u smjeru zapada. Nakon prestrojavanja u srednju prometnu traku nastavio je voziti brzinom između 70 i 90 kilometara na sat.
Na tom dijelu prometnice ograničenje iznosi 40 km/h, što znači da je vozač prekoračio dopuštenu brzinu za 30 do čak 50 kilometara na sat.
Biciklist prelazio cestu preko pješačkog prijelaza
Dolaskom do raskrižja s Ulicom svetog Mateja vozač Porschea naletio je na 88-godišnjaka koji je biciklom marke Corratec prelazio Vatikansku ulicu preko obilježenog pješačkog prijelaza.
Od siline udara biciklist je zajedno s biciklom odbačen u smjeru zapada. Zadobio je teške ozljede od kojih je preminuo na mjestu nesreće.
Policija je tijekom očevida utvrdila i nepravilnosti u ponašanju stradalog biciklista.
Naime, 88-godišnjak se prethodno kretao nogostupom na dijelu ceste na kojem nije bilo biciklističke staze ni trake, iako se prema prometnim propisima trebao kretati uz desni rub kolnika.
Osim toga, na pješačkom prijelazu nije sišao s bicikla i gurao ga preko ceste, što je bio dužan učiniti jer ondje nije označen prijelaz biciklističke staze.
Policija navodi i da prilikom prelaska kolnika nije na odgovarajući način obratio pozornost na udaljenost i brzinu vozila koja su mu se približavala.
Protiv vozača Porschea slijedi kaznena prijava
Zbog očevida promet Vatikanskom ulicom bio je zatvoren od 14.40 do 18.15 sati, a vozila su preusmjeravana obilaznim pravcima.
Tijelo preminulog biciklista prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
Protiv 78-godišnjeg vozača Porschea policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, prema članku 227. Kaznenog zakona.
Nakon toga bit će predan pritvorskom nadzorniku.
Policija je tako utvrdila prometne nepravilnosti kod obojice sudionika nesreće, dok će se kaznena odgovornost vozača Porschea utvrđivati u daljnjem postupku.