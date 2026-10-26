FOTO/VIDEO Otkriveni detalji smrtonosnog naleta Porschea: Policija utvrdila što je prethodilo tragediji

Zagrebačka policija objavila je rezultate očevida teške prometne nesreće koja se u nedjelju dogodila u Novom Zagrebu, a u kojoj je poginuo 88-godišnji biciklist.

Utvrđeno je da je 78-godišnji vozač Porschea vozio znatno iznad dopuštene brzine, no policija je ustanovila i nekoliko nepravilnosti u postupanju stradalog biciklista.

Nesreća se dogodila 25. listopada oko 14.25 sati u Vatikanskoj ulici, nedaleko od raskrižja s Ulicom svetog Mateja. Prema policijskom izvješću, 78-godišnjak je upravljao Porscheom zagrebačkih registarskih oznaka u smjeru zapada. Nakon prestrojavanja u srednju prometnu traku nastavio je voziti brzinom između 70 i 90 kilometara na sat. Na tom dijelu prometnice ograničenje iznosi 40 km/h, što znači da je vozač prekoračio dopuštenu brzinu za 30 do čak 50 kilometara na sat.

Prometna nesreća u Vatikanskoj ulici Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL







+21 Prometna nesreća u Vatikanskoj ulici Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL

Biciklist prelazio cestu preko pješačkog prijelaza Dolaskom do raskrižja s Ulicom svetog Mateja vozač Porschea naletio je na 88-godišnjaka koji je biciklom marke Corratec prelazio Vatikansku ulicu preko obilježenog pješačkog prijelaza. Od siline udara biciklist je zajedno s biciklom odbačen u smjeru zapada. Zadobio je teške ozljede od kojih je preminuo na mjestu nesreće. Policija je tijekom očevida utvrdila i nepravilnosti u ponašanju stradalog biciklista. Naime, 88-godišnjak se prethodno kretao nogostupom na dijelu ceste na kojem nije bilo biciklističke staze ni trake, iako se prema prometnim propisima trebao kretati uz desni rub kolnika.

Prometna nesreća u Vatikanskoj ulici Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL