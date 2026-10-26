IZBORI U SRBIJI

Kosovski mediji nakon Vučićeva poraza upozoravaju na važan detalj
Vučiću je uručio glasački listić, a sada se oglasio: 'Odmah sam shvatio da zna da je gotov'
Oglasio se i Zelenski: Poslao je poruku koja bi mogla odjeknuti u Srbiji
Grmoja oprezan oko izbora u Srbiji: O ovome ovisi je li situacija bolja
Šef SNS-a Vučević otkrio što se događalo iza zatvorenih vrata: 'Vučić nas je pozvao...'
'Vas dvojica ste sljedeći': Grmoja poslao poruku Šušnjaru, stigao žestok odgovor
Studenti će sami formirati vlast u Srbiji, ali tko će im biti premijer?
Studenti se oglasili prvom porukom nakon pobjede na izborima
Pupovac čestitao pobjednicima, pa poslao poruku koja se tiče i Hrvatske
Dodik je do jučer podržavao Vučića, a nakon poraza okrenuo ploču: 'Ne trebaju nam vaša ulizivanja'

rekordno niska izlaznost

Bugarska bi mogla dobiti prvu predsjednicu u povijesti, no odluka pada u drugom krugu

I.V./Hina

26.10.2026 u 10:53

Ilijana Jotova
Ilijana Jotova Izvor: EPA / Autor: BORISLAV TROSHEV
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Bugarska će 1. studenoga održati drugi krug predsjedničkih izbora nakon što nijedan od dvoje vodećih kandidata u nedjelju nije osvojio dovoljno glasova za pobjedu u prvom krugu, pokazali su u ponedjeljak službeni rezultati, a izbori su obilježeni rekordno niskom izlaznošću birača

Prema rezultatima nakon prebrojanih 95 posto glasova, aktualna predsjednica Ilijana Jotova osvojila je 34,6 posto glasova, dok je bivši tehnički premijer Andrej Gjurov dobio 32 posto. Nijedan od ukupno 27 kandidata nije osvojio više od 50 posto glasova potreban za pobjedu u prvom krugu izbora za predsjedničku dužnost, koja je u Bugarskoj uglavnom ceremonijalna.

Nedjeljni izbori dobili su dodatnu važnost nakon niza napada bespilotnim letjelicama na trgovačke brodove uz bugarsku obalu Crnog mora, u kojima je, prema dostupnim procjenama, poginulo dvadesetak pomoraca iz različitih zemalja. Unatoč tome, na izbore je izašlo samo oko 22 posto birača s pravom glasa, prema podacima anketnih agencija.

vezane vijesti

Napadi su izazvali međunarodnu osudu i zabrinutost zbog sve većeg dosega rata u Ukrajini. Bugarska vlada zatražila je pomoć saveznika radi jačanja pomorske sigurnosti.

Kandidati osudili napade dronovima

Bugarska zasad nije izravno optužila Rusiju za napade, no premijer Rumen Radev izjavio je da njihov ishod "ide u korist Ruske Federacije".

Oboje vodećih kandidata osudilo je napade, ali se njihovi stavovi razlikuju kada je riječ o širem kontekstu rata u Ukrajini.

Jotova, bivša potpredsjednica Bugarske, preuzela je dužnost privremene predsjednice u siječnju, nakon što je Radev podnio ostavku kako bi se kandidirao na parlamentarnim izborima. Na tim je izborima pobijedio uz političku platformu koju su brojni analitičari ocijenili bliskom Kremlju. Radev podržava Jotovu, a oboje se zalažu za diplomatsko rješenje rata.

Pobjedom na izborima Jotova bi postala prva žena na dužnosti predsjednice Bugarske u povijesti te zemlje.

"Želim izraziti zabrinutost i poručiti Bugarima da se varaju ako misle da možemo promijeniti nešto u ovoj zemlji ako ne izlaze na izbore", izjavila je Jotova nakon zatvaranja birališta u 20 sati.

Gjurova podupiru prozapadne reformističke stranke, a on se već dugo zalaže za potporu Ukrajini. Tijekom mandata na čelu tehničke vlade potpisao je s Kijevom sporazum o sigurnosnoj suradnji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pad vučića

pad vučića

Studenti imaju plan u 11 točaka: Prvo na udaru RTS, policija i pravosuđe
REPORTAŽA IZ NOVOG SADA

REPORTAŽA IZ NOVOG SADA

Vučiću su presudili oni od kojih se tome najmanje nadao
analiza izbora

analiza izbora

Dejan Jović otkriva veliki paradoks izbora u Srbiji

najpopularnije

Još vijesti