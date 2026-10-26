Bugarska bi mogla dobiti prvu predsjednicu u povijesti, no odluka pada u drugom krugu

Nedjeljni izbori dobili su dodatnu važnost nakon niza napada bespilotnim letjelicama na trgovačke brodove uz bugarsku obalu Crnog mora, u kojima je, prema dostupnim procjenama, poginulo dvadesetak pomoraca iz različitih zemalja. Unatoč tome, na izbore je izašlo samo oko 22 posto birača s pravom glasa, prema podacima anketnih agencija.

Prema rezultatima nakon prebrojanih 95 posto glasova, aktualna predsjednica Ilijana Jotova osvojila je 34,6 posto glasova, dok je bivši tehnički premijer Andrej Gjurov dobio 32 posto. Nijedan od ukupno 27 kandidata nije osvojio više od 50 posto glasova potreban za pobjedu u prvom krugu izbora za predsjedničku dužnost, koja je u Bugarskoj uglavnom ceremonijalna.

Napadi su izazvali međunarodnu osudu i zabrinutost zbog sve većeg dosega rata u Ukrajini. Bugarska vlada zatražila je pomoć saveznika radi jačanja pomorske sigurnosti.

Kandidati osudili napade dronovima

Bugarska zasad nije izravno optužila Rusiju za napade, no premijer Rumen Radev izjavio je da njihov ishod "ide u korist Ruske Federacije".

Oboje vodećih kandidata osudilo je napade, ali se njihovi stavovi razlikuju kada je riječ o širem kontekstu rata u Ukrajini.

Jotova, bivša potpredsjednica Bugarske, preuzela je dužnost privremene predsjednice u siječnju, nakon što je Radev podnio ostavku kako bi se kandidirao na parlamentarnim izborima. Na tim je izborima pobijedio uz političku platformu koju su brojni analitičari ocijenili bliskom Kremlju. Radev podržava Jotovu, a oboje se zalažu za diplomatsko rješenje rata.

Pobjedom na izborima Jotova bi postala prva žena na dužnosti predsjednice Bugarske u povijesti te zemlje.

"Želim izraziti zabrinutost i poručiti Bugarima da se varaju ako misle da možemo promijeniti nešto u ovoj zemlji ako ne izlaze na izbore", izjavila je Jotova nakon zatvaranja birališta u 20 sati.

Gjurova podupiru prozapadne reformističke stranke, a on se već dugo zalaže za potporu Ukrajini. Tijekom mandata na čelu tehničke vlade potpisao je s Kijevom sporazum o sigurnosnoj suradnji.