Kraus: 'Premijer govori o fašizmu i nacizmu, ali ustaštvo ne spominje'

Kritizirao je tumačenja o 'dvostrukim konotacijama' pozdrava 'Za dom spremni' i pozivanje na zaključke vladina Vijeća za suočavanje s prošlošću, kojim je predsjedao akademik Zvonko Kusić. 'Postoje zakoni, ali tko se pridržava zakona u ovoj zemlji?', upitao je. 'Jučer nije nitko uhapšen. Zašto?'

'Mene ništa ne može iznenaditi, kao što me nije iznenadilo ni to što se dogodilo u Splitu. Zašto? To je normalan tijek onoga što se događa već godinama, posebno posljednjih godinu i nešto', rekao je Kraus u razgovoru s Ninom Kljenak za N1.

'Policija možda nešto i učini, ali sustav oslobađa takve ljude, te huligane i ne samo njih. Sud je puno važnija instanca, a ne što je odlučila neka vladina komisija, važan je Ustav i zakoni koji vrijede u ovoj zemlji. Ne znam kako je moguće da je neko vladino vijeće iznad zakona i Ustava?' rekao je.

Govoreći o skandiranju tijekom jučerašnje povorke Torcide, zapitao se zašto policija nije odmah reagirala. 'Slušali smo kako je policija samu sebe pohvalila da je pohvatala huligane prije dva dana zbog tučnjave. Jučer nije nitko uhapšen. Zašto? Sve je bilo nagoviješteno u neku ruku i kad gledate izvještaje, već se u pripremi govorilo da dolaze huligani Ajaxa', kazao je.

Upozorio je i na ponašanje domaćih navijača prije, tijekom i nakon utakmica. 'Što se događa na našim stadionima, što se viče, koji su transparenti na našim stadionima? Što se događa prije i poslije takvih događaja? Izađu van kao da se ništa nije dogodilo i idemo dalje, nema nikakvog problema', rekao je.

Kritizirao premijera zbog izostanka spominjanja ustaštva

Kraus je ustvrdio da se u javnim osudama izbjegava izravno imenovati ustaštvo. 'Premijer i drugi danas govore o fašizmu i nacizmu, ali ustaštvo ne spominju, a ovo je posljedica ustaštva', poručio je, dodavši da je predsjednik Republike to barem spomenuo.

Kritizirao je i toleriranje ustaškog pozdrava u javnom prostoru, uključujući Sabor i stadione. Smatra da bi prekid utakmice zbog takvog skandiranja djelovao na ponašanje navijača. 'Da se jednom prekine takva utakmica, pitali bi se navijači bi li to radili, ali ovdje je sve dozvoljeno', rekao je.

Podsjetio je da je židovska zajednica inicirala da se korištenje pozdrava 'Za dom spremni' uvrsti u Kazneni zakon, ali, prema njegovim riječima, za to nije dobila potrebnu potporu.

'To se treba odmah maknuti s ceste'

Komentirajući povike 'ustaj, Adolfe' i 'gazi Židove', Kraus je upitao gdje bi se takvo što moglo dogoditi bez trenutačnih uhićenja. 'Vozili su se na autu koji ima registraciju, zna se tko mu je vlasnik, isto se navodno dogodilo i kad je Ajax ranije gostovao. To se treba odmah maknuti s ceste, a ne naknadno sa snimki tražiti tko je to radio', naglasio je.

Sličnost vidi i s događajima u zagrebačkoj Bogovićevoj ulici prije Thompsonova koncerta. Na novinarkinu napomenu da su sudovi oslobodili one koji su pozdrav uzvikivali 'u veselju i radosti', odgovorio je da mu je bolje da takvo što ni ne čuje. Policijsko postupanje opisao je kao Sizifov posao ako ono što završi na sudu ne bude kažnjeno.

Hajdukovo priopćenje nazvao sramotnim

Priopćenje Hajduka ocijenio je sramotnim te podsjetio na antifašističku povijest kluba i Splita. 'Neka se zamisli predsjednik kluba i gradonačelnik i svi ljudi u Splitu što je taj klub bio, što je danas i što su navijači bili nekad, a što su danas', poručio je.

Na pitanje o premijerovoj izjavi da je razočaran događajima u Splitu, kojem je nedavno donio summit MED9 kao 'politički poklon', Kraus je odgovorio da bi bilo bolje da su vlasti nešto poduzele jer problem traje godinama. 'Nadam se da su neki ljudi konačno shvatili što se događa i da su političari shvatili gdje smo', rekao je.

'Moglo se to spriječiti jer je sve govorilo da će se to dogoditi. O domoljublju koje je zasnovano na ustaštvu ne bih ni razgovarao. Osnovni problem u ovoj zemlji je edukacija i to da se nekim ljudima uopće dozvoljava javni nastup. Ovo što živimo je jako čudna demokracija', zaključio je Kraus.