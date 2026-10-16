Utemeljitelji HDZ-a zatražili istragu: 'Hrvatsku su branili heroji, a sramote je huligani'

"Četvrtak, 15. listopada, trebao je biti dan za pamćenje - Hajduk se nakon 16 godina vratio u glavnu fazu jednog europskog natjecanja, Poljud je bio pun, a „Bili“ su pobijedili Ajax. Umjesto o tom uspjehu, danas se o Splitu govori zbog povika kojima je dio 'navijača' na putu prema stadionu slavio Hitlera i prijetio Židovima.

" Tko su oni koji zloupotrebljavaju euforiju i zanos navijača te svoj grad, svoj klub i Hrvatsku pokušavaju kompromitirati na najgori mogući način ", upitali su Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ te pozvali sve da jasno osude pokušaje da, kako su istaknuli, razne protuhrvatske skupine oslanjajući se na takve, pod krinkom „navijačke strasti“, stvaraju lažnu sliku naše hrvatske domovine.

Kako su istaknuli u priopćenju, u interesu navijača, Splita i Hrvatske pozvali su sigurnosne službe da utvrde jesu li to slučajni ili režirani incidenti kojima je za cilj potvrditi teze "srpskog sveta".

Pokazalo se još jednom da postoje oni koji ne prihvaćaju stvarnost i žive od incidenata u kojima je sve manje slučajnosti, a sve više planirane predvidivosti. U njima idu ruku pod ruku s onima koji na njima pokušavaju graditi nove laži koje koriste za napad na Hrvatsku", istaknuli su u priopćenju iz Zajednice utemeljitelja HDZ-a.

Podsjetili su i na 1991., Domovinski rat i stvaranje hrvatske države.

"Generacija navijača s tribina otišla je ravno na bojišnicu. Mladići iz Splita, Zagreba i svih hrvatskih krajeva branili su svoje domove, gradove i obitelji, suprotstavljajući se ideologiji mržnje. Mnogi se nisu vratili".

Hrvatska je, naglasili su, izborena na idealima slobode, demokracije i dostojanstva svakoga čovjeka, pod vodstvom predsjednika Franje Tuđmana. "Oni koji se s time ne mogu identificirati jučer su se identificirali sa Hitlerom, nacizmom i totalitarizmom. Neka se zapitaju što rade sa slobodom izborenom u Domovinskom ratu. Ako ne znaju, neka pitaju branitelje i utemeljitelje neovisne Hrvatske što je bio ideal stvaranja hrvatske države".

"Tko u ime Hrvatske slavi bilo koji totalitarizam vrijeđa Hrvatsku i njezine branitelje i pljuje na sve koji su kroz povijest za njezinu slobodu davali živote, uključujući i Brunu Bušića koji je od ruke režima koji je koristio iste argumente protiv Hrvatske na današnji dan prije 48 godina ubijen u Parizu", ustvrdili su.

Naglasili su i da hrvatska država svoj legitimitet ne crpi iz totalitarnih režima nego je nastala njima nasuprot. Rođena je iz slobodne volje hrvatskoga naroda i obranjena pobjedom u Domovinskom ratu.

"Oni koji su kreirali ovaj sramotni incident nisu naši i nisu ništa bolji od onih koji godinama grade sliku „fašističke Hrvatske“. Pridružili su se onima koji su nam osporavali pravo na državnost i mlatili nas toljagom tobožnje ustašizacije. Njihovim lažima daju legitimitet. Nanose nam sramotu. Ne dopustimo im to i čuvajmo se svake političke manipulacije koja računa na to da ćemo izgubiti iz vida kako smo, zašto i nasuprot kome pobijedili", stoji u priopćenju koje je potpisao predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Ivica Tafra.