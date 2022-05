[VIDEO] Šef krim policije o pronalasku tijela za koje se sumnja da je Matej Periš: 'Rezultati obdukcije bi trebali biti poznati u četvrtak'

Srpski MUP obavijestio je danas Nenada Periša, oca nestalog Mateja Periša, da je u Dunavu nađeno tijelo koje po odjeći odgovara opisu one koju je njegov sin nosio u noći nestanka.

Sa srpskom policijom će vidjeti koje radnje će se još morati provesti i hoće li to biti moguće. "Sve ovisi o činjenici iz kojeg genetskog materijala će se raditi DNA - iz krvi, mekog tkiva, kosti.. O tome ovisi vrijeme trajanja analize. Sve okolnosti o pronalasku tijela će se tek utvrđivati."

U Beogradu će ostati, vjerojatno, do petka, naveo je. "U kontaktu smo s Nenadom Perišem i bit ćemo dok god to bude trebalo. Rezultati obdukcije bi, najvjerojatnije, trebali biti poznati sutra. Obitelj je prva koja treba saznati je li to Matej", dodao je.