U Dugom Ratu snimljeno je parenje dvaju poskoka. Ova vrsta zmije pari se u drugom dijelu travnja, sve do početka svibnja, a ženka od rujna do listopada okoti od 10 do 20 mladih, koji odmah poslije izlaska iz majčina tijela probiju nježnu opnu jajeta

Poskok (lat. Vipera ammodytes) najotrovnija je i najopasnija europska zmija iz porodice ljutica. Živi na kamenitim i sunčanim područjima južne Europe i Male Azije, a u Hrvatskoj je najviše ima u Dalmaciji, piše Dalmacija danas.