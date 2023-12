Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u danima pred Božić

U noći i ujutro u četvrtak mjestimice povećana naoblaka, lokalno slaba kiša, u gorju i susnježica. Ponegdje se u unutrašnjosti može stvarati magla. Zatim će prevladavati sunčano uz postupan porast naoblake sa zapada, tijekom noći na kopnu uz mogućnost za malo kiše. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, u višem gorju i jak.

Na Jadranu bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na Jadranu od 6 do 11, a najviša dnevna od 7 do 10 na kopnu te od 12 do 16 °C duž obale.