Pogledajte kako su stranke prošle u našim najvećim gradovima, HDZ preoteo i jedno snažno uporište SDP-a

HDZ je osvojio i sva velika urbana središta, što je prilično iznenađenje jer je SDP do sada mogao računati s podrškom birača u velikim gradovima. Pobjedu je odnio i u glavnom hrvatskom gradu Zagrebu, dugo vremena snažnom uporištu SDP-a

U istočnom dijelu Zagreba, koji se nalazi u 2. izbornoj jedinici, HDZ je također prvi izbor birača s 32,02 posto glasova, slijedi Restart s 18,76, Domovinski pokret s 14,98, Most s 12,40 i Možemo s 9,34 posto glasova. Na jugoistoku Zagreba, koji se nalazi u 6. izbornoj jedinici, također pobjedu odnosi HDZ osvojivši 27,89 posto glasova, drugi je Restart s 24,97, treći Možemo s 18,94, a prag su prešli i Domovinski pokret s 9,79 i Most s 7,38 posto glasova.

Zagreb je podijeljen u četiri izborne jedinice. Najveći dio pripada 1. izbornoj jedinici - centar i zapadni dio grada. Tamo je HDZ osvojio 27,20 posto glasova, a slijedi zeleno-lijeva koalicija okupljena oko platforme Možemo! s 23,08 posto glasova i Restart koalicija s 21,75 posto glasova. Prag su u središtu Zagreba prešli i Domovinski pokret s 8,67 posto, Most s 8,15 posto i centristička koalicija Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i Fokusa sa 6,57 posto glasova.

Južni dio Zagreba, koji se nalazi u 7. izbornoj jedinici, također je najveće povjerenje poklonio HDZ-u pa je osvojio 29,64 posto glasova, Restart je dobio 21,16, Možemo 17,35, Domovinski pokret 10,31, Most 9,48, a prag su još prešli Stranka s imenom i prezimenom/Pametno/Fokus osvojivši 6,44 posto glasova.

Objedinjeno, HDZ je osvojio Zagreb s 28,6 posto glasova, slijedi Restart s 21,6 posto, a treći izbor je Možemo dobivši povjerenje 18,5 posto birača. Domovinski pokret je četvrta opcija u Zagrebu s 10,3 posto glasova, Most je na devet posto, a Stranka s imenom i prezimenom/Pametno/Fokus su iznad praga s 5,8 posto glasova.

U drugom najvećem gradu u zemlji, Splitu, također je pobjedu odnio HDZ osvojivši 33,35 posto glasova, drugi izbor je Restart s 22,8, slijede Most s 11,81, Domovinski pokret s 9,81, Stranka s imenom i prezimenom/Pametno/Fokus s 8,06 te Možemo s 5,35. Prag je u Splitu prešla i Hrvatska građanska stranka Željka Keruma s 5,08 posto glasova, no to mu nije pomoglo da se probije u Hrvatski sabor.