Počele gužve na cestama, kod Lučkog kolona od 3 kilometra

Promet je vrlo gust u priobalju, kao i na većini cesta u smjeru unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u Hrvatskom primorju, javlja HAK

A2 Zagreb-Macelj:

kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Republike Slovenije kolona vozila duga je oko 1,5 km. Vozila se povremeno zaustavljaju kod tunela Frukov Krč.

A3 Bregana-Lipovac:

zbog prometne nesreće između čvora KOSNICA i čvora MOST SAVA (37.km+800m) u smjeru Lipovca, kolona vozila proteže se oko 3 km.

vozilo u kvaru na 268. km+400 u smjeru Lipovca (vozilo je na zaustavnom traku);

između 300. +200 i 305. +700 km u smjeru Bajakova zatvoren zaustavni trak.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će (tijekom vikenda, ali i zbog blagdana Velike Gospe):

• subota, 11. kolovoza – od 4 do 14 sati; • nedjelja, 12. kolovoza – od 12 do 23 sata; • utorak, 14. kolovoza – od 15 do 23 sata i • srijeda, 15. kolovoza – od 14 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama, kao i na državnoj cesti DC1.

Zbog radova vozi se jednom stranom, dvosmjerno, na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Velika Kopanica i Lipovac.