Po šesti put, nastavljena sjednica zagrebačke Gradske skupštine

Po šesti put nastavljena je u četvrtak 34. sjednica zagrebačke Gradske skupštine, a ako ta sjednica tijekom dana završi trebala bi početi i 35., tematska sjednica o potresu u Zagrebu

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka Tomislav Tomašević rekao je prije sjednice da je na dnevnom redu i ono što je oporba inicirala - a to je izvješće vezano za potres te izvješće o stanju u Dječjoj bolnici Srebrnjak, gdje je, kako kaže, stanje sve gore i gore i zanima ga koji će biti odgovori Gradske uprave na to.

Tk nakon toga, ako 34. sjednica završi danas, počet će tematska 35. sjednica vezana za potres gdje će imati izvješće o radu Gradske uprave nakon potresa, a u kojem se, tvrdi Tomašević, vidi sav nerad Gradske uprave.

Kaže da su tek sada krenule detaljne procjene štete i da se od građana traži da ostanu doma, da ne idu na ljetne godišnje odmore kako bi se mogle napraviti detaljne procjene štete. Pita se što se čekalo s time do sada, zašto se to nije moglo u zadnja tri i pol mjeseca napraviti?

Napominje i kako će na tematskoj sjednici o potresu vidjeti mjere koje je gradonačelnik Milan Bandić predložio, a kojima bi se bar malo pomoglo građanima koji su najviše pogođeni potresom.

Tomašević kaže da će se u oporbi dogovoriti hoće li podržati te mjere jer ima nekih pravnih problema vezanih za taj prijedlog odluke, a koje se odnose na utjecaj koji će to dugoročno imati na gradski proračun, tako da nije jasno je li formalno ispravna odluka.

Upitan što očekuje od HDZ-a, koalicijskog partnera gradonačelnika Bandića u Gradskoj skupštini, ističe da je to 'pitanje za milijun dolara'.

'To je pitanje za milijun dolara hoće li HDZ ostati u koaliciji i dalje s Milanom Bandićem budući da im sada doslovce ne treba', kaže Tomašević.

Ističe da je zahvaljujući svim političkim akterima koji su u zadnje tri godine uporno radili da razotkrivaju Bandića, on na parlamentarnim izborima nije uspio u Hrvatskom saboru osvojiti niti jedan mandat, a da je uspio samo jedan, od tog jednog nastalo bi deset mandata.

'Ovako mu to više neće poći za rukom', kaže Tomašević. Napominje da samim time HDZ-u više ne treba Bandić i sada je pitanje hoće li u Gradskoj skupštini s njim i dalje ostati u koaliciji. Tomašević kaže da je njegova procjena da vjerojatno hoće, barem do kraja ove godine.

Misli da HDZ sprema svog kandidata ili kandidatkinju za gradonačelnika ili gradonačelnicu Zagreba, i u tom smislu je moguće da će ipak htjeti zadržati 'poluge moći' sve do lokalnih izbora koji će se održati u svibnju iduće godine.

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a u Kazimir Ilijaš rekao je da će svi HDZ-ovi zastupnici danas sudjelovati u radu sjednice. U prošlim nastavcima sjednice nisu bili u punom broju jer su dvojica zastupnika bili kandidati na parlamentarnim izborima, pa nisu dolazili na skupštinse sjednice (Ivan Ćelić i Mislav Herman).

Na pitanje hoće li HDZ i dalje podržavati gradonačelnika Bandića, Ilijaš kaže da HDZ ima svoj stav i tog će se stava pridržavati.

'One točke koje idu u interesu građana grada Zagreba, te točke ćemo podržavati kao i do sada, za one koje smatramo da se trebaju promijeniti ili da nisu adekvatne u ovom trenutku da se podrže, njih nećemo. Naš stav je bio takav i prije, takav je i sada i takav će biti i u budućnosti', istaknuo je.

Upitan hoće li HDZ podržati mjere za pomoć građanima pogođenim potresom, koje predlaže Bandić, Ilijaš kaže da će o tome raspravljati i donijeti odluku koja je najbolja za građane Zagreba.