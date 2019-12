Po novom Zakonu o kaznenom postupku istražni zatvor može trajati 10, 20 pa i 50 godina

Od 1. siječnja i oni koji su već nepravomoćno osuđeni na kazne od pet godina zatvora i više u istražnom zatvoru mogli bi čekati odluku o žalbi teoretski i 5, 10, 20, 40 pa i 50 godina, piše u ponedjeljak Večernji list

Naime, po novome za njih ne vrijede maksimalni rokovi o trajanju istražnog zatvora do najviše tri godine te u iznimnim slučajevima i više, ali u najgorem slučaju uz sva moguća produljenja dosad nitko ne bi mogao biti u istražnom zatvoru ni šest godina, navodi dnevnik.

Riječ je o 'lex Daruvarcu', koji je temeljem obećanja ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića donesen u povodu poznatog slučaja, kad je unatoč osudi na pet godina zatvora za teško nasilje u Zadru nepravomoćno osuđeni morao biti pušten na slobodu zbog isteka maksimalnog roka trajanja istražnog zatvora, šest plus jedan mjesec.

Ali, od Nove godine nepravomoćno osuđeni na pet i više godina zatvora mogu ostati u istražnom zatvoru 'najdulje do isteka trajanja izrečene kazne'. Znači, do pet godina ako su osuđeni na pet godina zatvora, ali teoretski i do 40 pa i 50 godina mogli bi čekati odluku o žalbi u istražnom zatvoru.

Iako na koncu kazna može biti drastično ublažena ili optuženik može biti oslobođen pa bi porezni obveznici morali platiti višak dana provedenih u istražnom zatvoru, piše Večernji list.

Očito je cilj bio da se pooštri procesni tretman nepravomoćno osuđenih za najteža kaznena djela, ali je li to učinjeno na prihvatljiv način s gledišta poštivanja ustavnih i konvencijskih prava optuženika? Nedopustivo je da istražni zatvor traje tako dugo, a da unatoč tomu godinama nema mogućnosti preispitivanja njegove opravdanosti s protekom vremena, donosi dnevnik.