Plinovod za LNG Omišalj dvostruko poskupio u godinu dana

Do kraja sljedeće godine trebao bi biti dovršen terminal za ukapljeni prirodni plin (LNG) u Omišlju, no sve je veća vjerojatnost da do tog roka neće biti dovršen plinovod kojim bi plin s terminala trebao poteći prema korisnicima, piše u srijedu Jutarnji list

Radovi su trebali početi još u lipnju, no nije okončan ni natječaj za izvođača radova. Državna kompanija Plinacro, naime, suočava se s brojnim problemima u odabiru izvođača za gradnju spornog plinovoda na trasi Zlobin - Omišalj, radovi još nisu ni blizu početka, a predviđena vrijednost posla porasla je za dvjesto posto u godinu dana, navodi dnevnik.