Plenković: Već imamo 76 ruku. Imamo plan i za manjine

Ali evo, takav je to život. U svakom slučaju, oni koji izgube trebaju snositi konzekvence, ustvrdio je.

Ocijenio je da će vrlo brzo njegovi stranački kolege i kolegice početi to pokazivati malo jasnije "pa će on lagano u neku manje intenzivnu i zahtjevnu dužnost, tj. neku polupolitičku penziju".

Sutra će se, najavio je, sastati i s predstavnicima nacionalnih manjina, a potom i s predstavnicima Domovinskog pokreta. Stvari oko pregovora za formiranje parlamentarne većine i Vlade, ocijenio je Plenković, kreću se u dobrom smjeru.

"I ovi poraženi su polako počeli shvaćati da su poraženi. I dalje su agresivni i bezobrazni, mislim na SDP i nećaka Grbina, ali će on lagano u neku manje intenzivnu i zahtjevnu dužnost, tj neku polupolitičku penziju. Takav je život", rekao je pa naglasio kako će Peđa Grbin biti treći predsjednik SDP-a kojeg šalje s te stranačke pozicije.

Upitan što je sa SDSS-om, hoće li participirati u većini ili ne, predsjednik HDZ-a i tehničke Vlade nije htio konkretno odgovoriti, ali je izgledno prema onome što je rekao da većinu već ima i bez 'manjinaca'.

"Razgovori će se nastaviti sutra, a ono što je poznato da mi već sada imamo više od 76 zastupnika koji su nas spremni podržati", rekao je i dodao kako će HDZ 'voditi računa da se prava nacionalnih manjina poštuju jednako kao i danas i da Vlada usvoji operativni program za nacionalne manjine'. Inače, taj program je Vlada osvojila i za prethodno razdoblje od 2021. do 2024.

"Nalazimo rješenje koje je u kontekstu ovih objektivnih okolnosti", kazao je.

Plenković o manjinama: 'Mi ćemo u ovim okolnostima formirati većinu koja je dovoljna za formiranje Vlade'

Na pitanje je li većina bez SDSS-a poraz njegovih dosadašnjih politika, Plenković je istaknuo kako nije. "Svi oni mene dalje hvale i ja hvalim njih. Naša politika prema manjinama je i dalje uključiva, učinit ćemo sve da sve manjine u Hrvatskoj imaju sva prava kao i do sada. Ne dolaze u obzir ove stupidne inicijative, poput inicijative Mosta, da se ukinu mjesta manjinskih zastupnika u Saboru", poručio je.

Na opasku novinara kako i iz Domovinskog pokreta, s kojima će sada složiti većinu i novu Vladu, također dovode u pitanje poziciju manjina u Saboru, Plenković je rekao da ne dovode. "To je bilo prije. Neće to biti dovedeno u pitanje, to je sigurno", dodao je.

Sve će se oko suradnje s manjinama, rekao je, vidjeti sutra. "Klub nacionalnih manjina surađivao je i prije vlada HDZ-a koje ja predvodim, vjerojatno će u nekoj dalekoj budućnosti surađivati i nakon što naše vlade ne budu na dužnosti. Oni surađuju stalno skupa, a mi ćemo u ovim okolnostima formirati većinu koja je dovoljna za formiranje Vlade", rekao je.

Opet nije htio otkriti je li među onima koji bi podržali Vladu HDZ-a i DP-a i Vesna Vučemilović, koja je i dalje članica Hrvatskih suverenista, ali je dala ostavku na sve funkcije u toj stranci, a tako ni je li s DP-om već razgovarao o podjeli resora unutar Vlade, odnosno koliko im je ministarstva spreman dati.

"Razgovarali smo o puno tema, vidjet ćete. Ne znam hoćemo li sutra sve znati, nestrpljivi ste", poručio je novinarima.

O oporbi: 'Teško poraženi gubitnici i dalje napadaju pobjednike'

Nekoliko puta se osvrnuo na predsjednika Zorana Milanovića i opetovao kako se radi o kršitelju Ustava, ali i na oporbu - posebno na SDP i Most, istaknuvši kako je sada svima jasno da je i ta stranka lijeva politička opcija.

"Ne vide brvna u vlastitim očima. Imate tog tipa koji je mastermind ove operacije na Geodeziji, a koji je bio predsjednik Gradskog odbora SDP-a Velike Gorice. Ta afera traje godinu dana, nisam mogao nigdje pročitati da je taj iz SDP-a. Već to govori o namjeri da se svo blato baca isključivo na HDZ", rekao je i ponovio kako se radi o korumpiranom SDP-u.

Nalazimo se u jednom nevjerojatnom postizbornom ozračju u kojem teško poraženi gubitnici i dalje napadaju pobjednike, dodao je.

"Mi smo se sada navikli da je normalno kršiti Ustav, bacati blato na pobjednike, ne čestitati i ne dati ostavke. Imaju dvostruka mjerila i licemjerni su. To je sve skupa nenormalno. Nabijat ćemo im na nos da je SDP korumpiran, oni su ti koji baštine korupciju", zaključio je Plenković.