Plenković 'u najboljoj namjeri' pozvao na izmjenu Izbornog zakona u BiH

Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izrazio je u subotu očekivanje da će se u Bosni i Hercegovini postići dogovor o izmjenama Izbornog zakona i time prekinuti praksa preglasavanja Hrvata kao najmalobrojnijeg naroda i pozvao je birače u toj zemlji da podupru Željanu Zovko s liste HDZ-a na izborima za Europski parlament.

„Bilo bi mi drago i to bi bilo zdravo i dobro za odnose među narodima u BiH da se iznađe rješenje, i to konsenzualno, za promjenu izbornoga zakonodavstva. To govorim u najboljoj namjeri da ono što nije pravično konačno postane pravično i da nemamo situacije poput onih u kojima se jedan narod ne osjeća dobro“, rekao je Plenković u obraćanju na Saboru HDZ-a BiH u Mostaru.

Sa sudionicima mirovnih razgovora kojima je uspostavljena hrvatsko-bošnjačka Federacija BiH, a kasnije i okončan rat te ustrojena dvoentitetska država u Daytonu nije bilo zamišljen scenarij po kojemu bi jedan narod mogao preglasavati druge, objasnio je Plenković.