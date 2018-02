Plenković će s Vučićem razgovarati i o ratnoj odšteti, a BiH poručio da će Pelješki most biti tek nešto niži od bosporskog

Hrvatski premijer Andrej Plenković nakon debate s europarlamentarcima o budućnosti Europe u Europskom parlamentu u Strasbourgu održao je konferenciju za medije na kojoj je komentirao posjet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj, kao i nedvosmislenu javnu podršku za gradnju Pelješkog mosta, koju je netom prije dobio od predsjednika Europske komisije Jean-Claudea Junckera

Plenković je kazao da Hrvatska ne vidi nikakvog problema u tome da riješi sva otvorena pitanja s BiH oko Pelješkog mosta.

Podsjetio je da je predviđena visina mosta 55 metara. Plenković je kazao da je most preko Bospora visok 64 metra pa vjeruje da ako je tolika visina dovoljna za prolaz do Crnog mora, onda je jasno da je Hrvatska uzela u obzir interese BiH i da, kada se govori o Pelješkom mostu, smatra da je 55 metara sasvim dovoljno za prolaz brodovima do Neuma.