Plenković o pregovorima SAD-a i Rusije: 'Trump sebe doživljava kao mirotvorca'

'Inicijative brze i nedovoljno elaborirane'

Plenković je ponovio da republikanski američki predsjednik Donald Trump ruske agresije na Ukrajinu, prvu na Krim 2014. pa aktualnu koja traje od veljače 2022., doživljava kao one koje su se dogodile za vrijeme administracija demokratskih predsjednika Baracka Obame i Joea Bidena.

'On sebe doživljava kao predsjednika u miru ili mirotvorca i zato sam siguran da ove inicijative, koje su relativno brze, ali možda ne dovoljno elaborirane u smislu strukturiranog mirovnog plana, idu za tim da on bude taj koji je osigurao da se dođe do svojevrsnog primirja, do prestanka ubijanja ljudi i to je iz njegovog kuta u ovom trenutku najvažnije', rekao je Plenković.