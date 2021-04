Plenković o kritikama da covid dodatak umirovljenicima služi za prikupljanje glasova: Po toj logici HDZ bi trebao dobiti 85 posto glasova na svim izborima

U središnjici HDZ-a u ponedjeljak poslijepodne održana je sjednica Predsjedništva HDZ-a. Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković nakon sjednice se obratio javnosti.

Odgovarajući na pitanje o 'zelenim putovnicama' kazao je da ne može reći kad će zakonski tekst proći proceduru i kad bi covid putovnice mogle zaživjeti.

'Riječ je konzultaciji na razini ministara turizma. U tim razgovorima je sudjelovala ministrica Nikolina Brnjac. Hoće li ta procedura trajati kraće od predviđenih tri do četiri mjeseca, ne mogu reći. Mislim da bi se to moglo do ljeta riješiti”, naveo je Plenković, prenosi N1.