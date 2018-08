Plenković: Nismo lagali! Nebitno je piše li u nekom dokumentu da su održana dva ili tri sastanka

Premijer Andrej Plenković boravi u Berlinu, gdje se susreom s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a nakon sastanka dao je izjavu za medije

Komentirao je i odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o ponovnom pokretanju postupka protiv ministra financija, Zdravka Marića , kao i nastavku postupka protiv njega. Upitan jesu li on i Vlada namjerno dezinformirali javnost, Sabor i Povjerenstvo kad je riječ o sastancima u Vladi, Plenković je odgovorio: "Apsolutno ne."

S Merkel je Plenković, kako je rekao, razgovarao o globalnim temama, a očekuje i da će razgovori doprinijeti još boljim odnosima između dvije zemlje. Ponovio je i poziv njemačkoj kancelarki da posjeti Hrvatsku te se nada da će ona tijekom ovoga mandata to i učiniti, rekao je novinarima Plenković, piše N1 .

Cijela ta tema u trenutku kad kreće kriza zahtijevala je jako puno sastanaka i konzultacija, a što se mene tiče, nebitno je piše li u nekom dokumentu da su održana dva ili tri sastanka. Bitno je temeljito stjecanje uvida u problem i savjetovanje stručnjaka kako to riješiti. Kad je riječ o ministru Mariću, teorije o nekakvom sukobu interesa nema, ne vidim što bi to bilo sporno. Povjerenstvo će to razmatarati, ali ne vidim iz svega ovoga da ima bilo čega novoga i spornoga, rekao je Plenković.

Upitan je li on zvao Danijela Klobučara, kojega je u svjedočenju USKOK-u spomenula bivša ministrica gospodarstva, Martina Dalić, na sastanke sa skupinom Borg u Vladi, Plenković je potvrdno odgovorio. "Jesam, tu nema nikakve mistifikacije. Imamo skupinu, ne kako je vi zovete, nego grupu ljudi koja je imala posebna znanja koja drugi u okviru državne uprave nisu imali, i tu se nalazi odvjetnik kojeg sam ja osobno pozvao jer ga poznajem", rekao je Plenković.