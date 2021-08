[FOTO] Plenković nakon sastanka s generalima: Odluke ćemo donijeti nakon što Ministarstvo pravosuđa sve analizira

Nakon sastanka s generalima, premijer Andrej Plenković se s Pavlom Miljavcem obratio javnosti

'Cilj današnjeg sastanka je bilo da ih upoznamo sa sadržajem zamolnice. Da doznaju direktno o čemu je riječi. Ovdje nije riječ o optužnicama, one ne postoje. Ovim zamolnicama prekinute su sve radnje od strane tijela u BiH', kazao je Plenković nakon sastanka.

'Legitimnost Bljeska i Oluje nitko ne može dovesti u pitanje, to je ono što je prvo. Što se tiče eventualno drugih postupaka koji bi mogli slijediti, o njima ćemo govoriti. Zauzet ćemo stav koji štiti hrvatske nacionalne interese, zapovjednike i dignitet Domovinskog rata, stav hrvatskih institucija je jedinstven', rekao je Plenković.

'Vlada će putem Ministarstva pravosuđa i uprave proučiti opsežnu dokumentaciju, službe će to proučiti i nakon toga ćemo donositi odluke u suglasju svih institucija i zaštiti nacionalne interese i obrambeni i vojni karakter akcije Bljesak, a vodeći računa o interesima i dignitetu generala. Sve odluke donosit ćemo na temelju zakona RH i međunardnih sporazuma koje je RH potpisala'', kazao je Plenković i najavio da će idući sastanak biti nakon što Ministarstvo podnese detaljno izvješće.

'Moram reći da su svi generali manje više iznijeli svoj stav i došlo smo do zaključka da je varijanta da to preuzme ministarstvo i da se nakon detaljne analize ponovno nađemo. Jednoglasno su se svi složili. Postoji varijanta A, da jednostavno odbijemo, ali što bi to značilo - Hrvatska bi se riješila problema, a mi bi bili blokirani da se ne mičemo iz Hrvatske. Znamo što smo radili, da niti u jednom momentu nije bilo zapovijedi za granatiranje civilnih ciljeva ili da se radi nešto što je ratni zločin', rekao je Miljavac.

Plenković je još jednom pojasnio da su slanjem zamolnice prekinute radnje u BiH, a upitan hoće li se nastaviti, kazao je: 'To sve ovisi o odlukama koje će donijeti hrvatske institucije. Onda ćemo vidjeti što će napraviti BiH tijela.'

Na pitanje zašto je došlo do ovoga, premijer je poručio: 'Sastanak je posljedica činjenice da je diplomatskim putem uručena zamolnica. Na nama je kao na Vladi da se o ovako ozbiljnoj temi koja se tiče hrvatskih ratnih zapovjednika na izravan i cjelovit način s prisutnošću svih ministara koji su involvirani, predstavi i objasni o čemu je točno riječ. Zašto je do toga sada došlo, o tome ćemo poslije govoriti i komentirati, ali sada ne želim spekulirati i apostrofirati nekoga da je odgovoran'.

Na pitanje je li razgovarao i s kime u HDZ-u u BiH, premijer je odgovorio da su stalno u kontaktu, a što oni o tome kažu, rekao je: 'To ćete pustiti meni'.

Na sastanku je bilo osam visokih časnika, rekao je Plenković. Bilo je pozvano njih 11, ali tri se nisu mogla pojaviti.

Na pitanje zašto su u zamolnici navedeni generali, a ne niži časnici, Plenković je rekao da nije vlada sastavljala optužnicu. 'Da smatramo da je to dobro i da smo oduševljeni time, odgovor znate', rekao je.