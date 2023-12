'Plenković je bio među cvećkama i plinskim bocama, a kukumavči o teroristima'

'No niste čuli ni mene, ni Josipovića da smo ikada komentirali tko se tamo okuplja. Ali Plenković je tamo bio kao saborski zastupnik i zastupnik u EU parlamentu. Ja te ljude nisam nazivao ekstremistima kao što on naziva ove čudne likove koji se motaju po takvim stvarima. Je li to razlog da se javnosti daju diskrecijski podaci državnog vrha, to ukazuje na neke druge poremećaje', dodao je.

Komentirajući svinjsku kugu, rekao je kako epidemija neće nestati tako brzo, 'U nekim državama bi pobili pola svinja, kod nas je to 30ak tisuća na njih skoro milijun. Nosim radosnu vijest, tog se nećemo riješiti deset godina. Evo Litva slavi već deset godina svinjske kuge. Sada su tu mjere koje se moraju primjenjivati, to je tako i ne mislim posebno prozivati Vladu. Tu postoji politička konkurencija koja želi profitirati od toga, manje opskurna od one koju sam ja imao prije 10 godina, ali je tu bio Plenković da se iskesi u kameru. Sada neka sjedne i razgovara s njima kao što sam ja razgovarao sa šatorašima i ćiriliričarima. Nisam ih optuživao da su agenti stranih službi i rušitelji poretka ma da neki možda sanjare o tome. Plenković je prozvao teroristima, to kukumavči otkad je bio onaj napad na Markovu trgu', zaključio je.

