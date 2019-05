Dodik: Ja ne podržavam bilo čiju smjenu i u Republici Srpskoj ta praksa neće proći

Predsjedavatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je u četvrtak u Tirani kako ni on osobno, a niti vlasti u entitetu Republici Srpskoj, ne bi priznale odluku o smjeni srpskih dužnosnika, uključujući i njega osobno, koju bi eventualno donio visoki međunarodni predstavnik, koji na temelju ovlasti što mu ih je dalo Vijeće za provedbu mira (PIC) takvu odluku još uvijek formalno može donijeti

Dodao je kako su Inzku jasno poručili još prije deset godina da "ne smije ništa uraditi". "Neka proba", poručio je Dodik. Po njegovim riječima, Inzka ohrabruje dio međunarodnih diplomata da koristi bonska ovlaštenja koja je dodijeljena visokim predstavnicima od Vijeća za implementaciju mira (PIC), a kojega čine predstavnici najutjecajnijih zemalja svijeta SAD-a, Velike Britanije, EU, zemalja Organizacije islamske konferencije i Ruske Federacije. "Njega ohrabruju i ranije su ga ohrabrivali, ali to ne znači ništa. On ne može smijeniti, to je prošlo vrijeme", ustvrdio je predsjedatelj Predsjedništva BiH. On se zauzeo i za zatvaranje Inzkova ureda kazavši da država s protektoratom ne može postati članica Europske unije.