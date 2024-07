Plenković: Država će pomoći Bošnjacima, čekamo popis štete

U izjavi po završetku 17. sjednice Savjeta u općini Jakšić, premijer je naglasio važnost današnjeg potpisivanja i uručivanja ugovora za novi regionalni centar za distribuciju voća i povrća u Požeško-slavonskoj županiji te najavio nastavak angažmana Vlade u Slavoniji.

"Mi ćemo biti i te kako predani da u svim resorima Vlade pružamo potporu u svih pet slavonskih županija. To smo dokazali i do sada. Rekli smo – da, potpora Slavoniji, sad i odmah. Rezultati su tu. To ćemo činiti i dalje kako bismo podigli stupanje razvijenosti ovih pet istočnih županija", poručio je