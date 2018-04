Pitali smo britanskog veleposlanika o Todorićevim optužbama, evo odgovora

Nakon što je u utorak odgođena presuda londonskog suda o njegovom izručenju Hrvatskoj, Ivica Todorić opleo je po državnom vrhu i optužio premijera Andreja Plenkovića da je zahtijevao od britanskog veleposlanika da posreduje u njegovom bržem izručenju. Tportal je pitao britanskog veleposlanika jesu li utemeljene optužbe bivšeg gazde Agrokora

'Ponovno se javlja gospodin Plenković, kao što se javlja svaki dan. Zadnji put kad sam bio ovdje jako se uzrujao i dao izjavu da je to engleski sud i kako je to moguće i onda je ambasadora slao ovdje i onda je ambasador tražio da se obnovi moj postupak jer je gospodin Plenković mislio da sud u Engleskoj ne radi svoj posao kako treba. Sad su uzeli najskupljeg odvjetnika. Kolika je to želja da se mene uhvati. Zbog čega? Što sam ja napravio? Sagradio sam Hrvatsku', požalio se u utorak Todorić.