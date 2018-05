Pijani teklič razotkrio preprodavače trave iz redova BBB-a, palo devet ljudi

Više osoba koje se povezuje s navijačkom skupinom Bad Blue Boys privedeno je u posljednja dva dana na području Zagreba i Zadra zbog sumnji da su se organizirano bavili preprodajom većih količina marihuane

Kako je policija doznala iz tajno prisluškivanih razgovora, on je nekoliko kilograma trave trebao prevesti iz Zagreba u Zadar, no umjesto za Zadar krenuo je prema Mariboru te navodno sletio s ceste. Tijekom policijskog očevida pronađena je i marihuana, a on je uhićen.