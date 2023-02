Pavliček: Opet planiram ići u Srbiju, drago mi je što je Grlić Radman poslao prosvjednu notu srpskom kolegi

Gost HTV-ove emisije "Nedjeljom u dva" bio je čelnik Hrvatskih suverenista, Marijan Pavliček. Zašto ga ne puste u Srbiju? Može li hrvatska desnica zajednički artikulirati stajališta u Saboru te u čemu je razlika između Domovinskog pokreta i Suverenista moglo se čuti u emisiji.

Kazao je kako je na temelju tog poziva i izvadio diplomatsku putovnicu i krenuo na put Srbiji. Naglasio je da nije isto biti Hrvat u Zagrebu, Hrvat u Vukovaru, a kamoli biti Hrvat u Republici Srbiji.

Pavliček je rekao kako je i prije bio u Srbiji, jer je obilazio hrvatsku zajednicu, te nije bilo većih problema. Jedan problem je bio prije dva mjeseca, kada je išao k svojoj obitelji, i nisu ga pustili u Srbiju.

Naveo je kako tada nije imao diplomatsku putovnicu. No, tada nije želio rati "cirkus", jer tako ne želi prikupljati političke bodove. kazao je kako Hrvatska i Srbija trebaju imati dobre odnose, jer su susjedne zemlje, bez obzira na to što se u nekim stvarima ne slažu.

- Ako želite riješiti probleme s nekim susjedom, onda s njim morate sjesti i razgovarati. Koliko god se ne slagali s njim. A mi imamo dosta problema koje moramo riješiti. Ja sam tada mogao imati tiskovnu konferenciju, i možda minirati dolazak samog Dačića u Hrvatsku, dobiti možda nekoliko medijskih natpisa, ali bi vjerovano napravio štetu, posebice Hrvatskoj zajednici u Vojvodini. Ipak mi je njihov prioritet iznad osobnih političkih bodova. Napravio bih moguću štetu, budućih odnosa sa Srbijom. a oni su Hrvatskoj bitni zbog rješavanja pitanja granica, moramo riješiti pitanje nestalih, a možemo riješiti i pitanje Hrvatske zajednice u Vojvodini. Hrvatska mora riješiti i pitanje ratne odštete logorašima srpskih koncentracijskih logora. To ne možemo riješiti bez razgovora, poručio je.

Ali sam reagirao sada, kada se to dogodilo s diplomatskom putovnicom.

Pavliček je dodao kako mu je drago da je ministar vanjskih poslova Grlić-Radman reagirao po tom pitanju, odnosno što je poslao prosvjednu notu srpskom kolegi.



O uvođenju obaveznog vojnog roka



Pavliček se osvrnuo i na temu uvođenje obaveznog vojnog roka. Dodao je kao prvo treba poraditi na časnicima u hrvatskom vojnom sustavu, jer ih ima dosta nezadovoljnih. No, Suverenisti, nisu razgovarali o toj temi.



Rekao je da je on služio civilni vojni rok, jer je već tada radio u prosvjeti, stoga je iz praktičnih razloga išao u civilnu vojsku. Pavliček je istaknuo kako je ranije izjavio da treba početi razmišljati o mogućnost uvođenja neke temeljne obuke za mlađe naraštaje. I to zbog situacije eu kojoj se svijet nalazi, prvenstveno zbog sigurnosti.

Njegovo mišljenje je da se u Hrvatskoj treba povesti šira rasprava o toj temi. Također je naglasio kako prvo treba više sredstava uložiti u profesionalnu vojsku.



"Lako možemo postati potencijalna meta"



Čelnik Suverenista osvrnuo se i na temu pomoći Ukrajini.



- Mi smo jasno dali do znanja da nećemo podržati obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Smatramo da je to dodatni sigurnosni rizik za hrvatsku državu. Smatramo da se time doslovno crtamo metu na čelo, jer ako imate na svom teritoriju vojsku, koja je trenutno u ratnom sukobu, tada vrlo lako možete postati potencijalna meta, one druge zaraćene strane, poručio je.



Kao saborski zastupnik, dodao je polažemo račune hrvatskom narodu. Demantirao je tezu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića kako su Suverenisti rusofili.

Pavliček je istaknuo kako je Hrvatska pokazala da je prijatelj Ukrajine, samim time što smo prihvatili izbjeglice, ali i dosta drugih načina. Dodao je da je Hrvatska trebala prihvatiti i veći broj ukrajinskih izbjeglica.



Pavliček: Zekanović od Sabora radi cirkus sa svojim ponašanjem



Čelnik Suverenista komentirao je i svog bivšeg člana Hrvoja Zekanovića. Rekao je da je Zekanović pokazao tek sada svoje pravo lice.

- Čovjek koji je nama na desetke puta rekao da je Andrej Plenković hodajuća sotona, a danas je najveći zagovornik Andreja Plenkovića. Mislim da je to sasvim dovoljno, poručio je.

Istaknuo je kako Zekanović od trenutnog saziva Hrvatskog sabora radi cirkus sa svojim ponašanjem. I zbog takvog ponašanja veliki dio hrvatskih građana ne voli političare i smatraju