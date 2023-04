Pavasović Visković: Bilo bi dobro da DORH kaže koju je to zakonsku odredbu Marušić prekršila

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, gostujući u Dnevniku Nove TV, komentirao je ostavku ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić, koju je od nje zatražila Zlata Hrvoj Šipek, glavna državna odvjetnica. Povod za traženje ostavke je prometna nesreća od prije godinu dana koju je skrivio vozač šefice USKOK-a

Vozač je imao sudar službenim automobilom u kojem je nastala samo velika materijalna šteta. U prekršajnom postupku protiv vozača sud nije utvrdio grubo kršenje propisa, a vozač je sam pozvao policiju, sve priznao i kažnjen je novčano. O svemu Hrvoj Šipek navodno nije znala sve do prije nekoliko dana. 'Ovo je nešto što se u ozbiljnim državama ne događa na ovaj način, pogotovo se ne događa javno. Ovo je javno pranje nekakvog prljavog veša u državnom odvjetništvu, što mislim da nikome ne treba i za državno odvjetništvo i ovu zemlju - dobro nije. Ako je netko prekršio zakon, makar on bio i na mjestu ravnateljice USKOK-a, onda treba za to odgovarati. Mene još uvijek nitko nije uvjerio niti sam jasno čuo koju je to zakonsku odredbu kolegica Marušić prekršila i bilo bi jako dobro za DORH da se kaže koji je članak kojeg propisa prekršen, s kojom je namjerom prekršen, pa da znamo na čemu smo - je li ovo nekakav igrokaz za javnost ili je to doista nešto supstancijalno", rekao je Pavasović Visković za Dnevnik Nove TV.

Kazao je da mu je prilično bizarna ideja da o jednoj trivijalnoj stvari kao što je prekršaj u prometu i šteta na vozilu ravnateljica USKOK-a trebala izvještavati glavnu državnu odvjetnicu. "Ako je potrebno izvještavati o takvim sitnim stvarima, onda je jasno zašto se DORH gubi u nekakvim nepotrebnim istraživanjima i nepotrebnim stvarima jer to nije posao kojim bi se glavna državna odvjetnica trebala baviti. Još nam nisu rekli točno što to Vanja Marušić nije napravila i što bi se drugačije dogodilo da je napravila. To je pitanje koje nitko nije postavilo - što bi se dogodilo da je Vanja Marušić obavijestila Zlatu Hrvoj-Šipek? Bi li se dogodilo nešto drugačije od onoga što se dogodilo? Ponudit ću vam odgovor - ne bi', kazao je Pavasović Visković. Smatra da je potpuno je jasno da njih dvije zajedno ne idu i da je u pozadini je vjerojatno nezadovoljstvo jedne drugom. 'To je sukob koji je tinjao i bilo je jasno da njih dvije zajedno ne mogu. Ja mislim da je Zlata Hrvoj-Šipek loš glavni državni odvjetnik, da njoj nije mjesto na toj poziciji i ono što je tužno u svemu tome skupa - nakon svih silnih afera u državnom odvjetništvu, od afere Žalac, činjenice da je Zlata Hrvoj-Šipek vrlo nespretno istupala pred Saborom, na kraju se ispostavi da se u ovoj državi odgovara zbog nečega što je vrlo bizarno i trivijalno i to je jedna jako loša i pogrešna poruka", rekao je Pavasović Visković.

Vanja Marušić Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL





