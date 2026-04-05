Papa Lav XIV. poslao oštru poruku moćnicima: 'Odaberite mir'

M.Da./Hina

05.04.2026 u 15:50

Papa Lav XIV. na uskršnjoj poslanici 'Urbi et orbi'
Papa Lav XIV. na uskršnjoj poslanici 'Urbi et orbi'
Papa Lav XIV. u svojoj prvoj uskrsnoj poruci u nedjelju pozvao je 'one koji imaju moć započinjati ratove' da 'odaberu mir', dok je najvažniji blagdan u kršćanskom kalendaru ove godine zasjenjen sukobom na Bliskom istoku

Od Istočnog Timora do Španjolske, katolici diljem svijeta slave ovaj blagdan u spomen na Kristovo uskrsnuće, ali njegov je radosni ton utišao američko-izraelski rat protiv Irana, i njegove posljedice po regiju, među kojima i ozbiljna ograničenja za kršćane.

U Vatikanu, na Trgu svetog Petra ukrašenom gomilama cvijeća i obasjanom jakim suncem, Lav XIV. prvi put od svog izbora u svibnju 2025. slavio je uskrsnu misu, u svečanoj atmosferi uz pratnju truba i liturgijskih napjeva.

Tijekom tradicionalnog papinskog blagoslova "Urbi et Orbi" (gradu i svijetu), osudio je "ravnodušnost" prema ratu i njegovim posljedicama.

"Navikavamo se na nasilje, pomirili smo se s njim i postajemo ravnodušni. Ravnodušni prema smrti tisuća ljudi. Ravnodušni prema posljedicama mržnje i podjela koje sukobi siju“, te prema njihovim "gospodarskim i društvenim posljedicama“, izjavio je.

Prekinuta tradicija

Dokidajući tradiciju koju su godinama poštovali njegovi prethodnici, Lav XIV. nije imenovao nijednu zemlju ili regiju u krizama diljem svijeta. Također je najavio molitveno bdijenje za mir koje će se održati 11. travnja na Trgu svetog Petra u Rimu, prenosi AFP.

Sa središnjeg balkona Bazilike svetog Petra zatim je okupljenima poželio "Sretan Uskrs“ na deset jezika, uključujući arapski, kineski, poljski i latinski, prije nego što su zazvonila zvona.

Sjena sukoba na Bliskom istoku nadvila se nad slavlje čitavog Velikog tjedna. U subotu navečer, tijekom uskrsnog bdijenja, poglavar Katoličke Crkve osudio je podjele stvorene "ratom, nepravdom i izolacijom između ljudi i nacija“.

Iza zatvorenih vrata

Posljednjih dana, Papa, rodom iz Chicaga, uputio je brojne diplomatske apele te se čak izravno obratio Donaldu Trumpu, pozivajući ga da "pronađe izlaz" iz sukoba.

U Jeruzalemu su se liturgijska slavlja u crkvi Svetog groba, izgrađenoj na mjestu Isusova uskrsnuća prema tradiciji, održavala iza zatvorenih vrata zbog ograničenja okupljanja uvedenih od početka rata s Iranom 28. veljače.

U nedjelju ujutro, kontrolne točke izraelske policije filtrirale su ionako malobrojne vjernike, pozivajući se na sigurnosne probleme.

Za mnoge od njih, zbog ovih mjera slavlje je ostalo bez značenja. "Vrlo je teško za sve nas, jer je to naš blagdan... Zaista je jako teško htjeti moliti, doći ovamo i ništa ne pronaći. Sve je zatvoreno“, žali se Christina Toderas, (44), koja je došla iz Rumunjske, očiju punih suza.

"Tišina je gotovo apsolutna, prekida je samo razaranje u daljini koje rat nastavlja nanositi ovoj svetoj i opustošenoj zemlji“, izjavio je u subotu latinski jeruzalemski patrijarh, kardinal Pierbattista Pizzaballa. Njega je prošle nedjelje izraelska policija spriječila da uđe u prostore svoje službe, što je izazvalo međunarodni bijes.

Povjerenje

U Libanonu, gdje su pretežno kršćanski gradovi na jugu zarobljeni zbog borbi između Izraela i šijitskog pokreta Hezbolaha koji podržava Iran i koje bjesne već mjesec dana, vjernici žele ostati puni nade unatoč svemu. Većina odbija pobjeći.

U Debelu, blizu izraelske granice, stanovnici su se pripremali za Uskrs dok je nemilosrdno bombardiranje odjekivalo selom, sada gotovo potpuno odsječenim od svijeta i ovisnim o humanitarnoj pomoći.

"Situacija je tragična“, rekao je u subotu gradski dužnosnik Joseph Attieh za AFP. "Ljudi su prestravljeni.“

Unatoč svemu, "imamo vjeru u Boga“, kaže Attieh, jer "to je jedina nada od koje nećemo odustati“. Prema njegovim riječima, očekuje se da će u nedjelju u Debel stići konvoj s pomoći, u pratnji apostolskog nuncija, veleposlanika Svete Stolice.

U Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, mise su do daljnjega otkazane od petka, "slijedeći vladine upute". U Damasku su ograničene na službe unutar crkava, nakon napetosti u kršćanskom gradu u središnjoj Siriji.

U Rimu, Uskrs također oživljava sjećanje na papu Franju: 2025. godine, argentinski isusovac imao je svoj posljednji javni nastup tijekom šetnje Trgom svetog Petra na Uskrsnu nedjelju, nekoliko sati prije nego što je zauvijek sklopio oči.

Trump prijeti Irancima 'paklom u utorak, u 20 sati': Stigao mu odgovor

  • 22:05

    Britanci oborili više iranskih dronova Britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo oborilo je tijekom noći "više iranskih dronova", navodi Ministarstvo obrane u priopćenju. Navodi se da britanski borbeni zrakoplovi Typhoon i F-35 nastavljaju svoje obrambene misije iznad istočnog Mediterana, Jordana, Bahreina i UAE-a, te da pružaju podršku zrakoplove za dopunjavanje gorivom u zraku RAF-a Voyager i helikoptere Merlin i Wildcat koji pripadaju Kraljevskoj mornarici. Dodaje se da su "mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini" te da "nastavlja blisko surađivati" sa svojim saveznicima.

  • 21:39

    Iranci napali Haifu Izraelski mediji javljaju da je napadnut lučki grad Haifa. The Times of Israel navodi da je u gradu pričinjena znatna šteta na stambenim zgradama. Hitne službe navode da su četiri osobe ozlijeđene, među njima jedna teže.

  • 20:49

    Ghalibaf: 'Trump gura SAD prema živom paklu' Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom paklu" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi pakao za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi", napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X u nedjelju. Dodao je: "Nemojte se zavaravati: Ratnim zločinima nećete ništa dobiti. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."
Hrvati otkrili kako bi glasali da su danas izbori: Jednoj stranci pada rejting
Preminuo Vlatko Cvrtila, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za sigurnost

