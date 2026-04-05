Papa Lav XIV. poslao oštru poruku moćnicima: 'Odaberite mir'

Papa Lav XIV. u svojoj prvoj uskrsnoj poruci u nedjelju pozvao je 'one koji imaju moć započinjati ratove' da 'odaberu mir', dok je najvažniji blagdan u kršćanskom kalendaru ove godine zasjenjen sukobom na Bliskom istoku

Od Istočnog Timora do Španjolske, katolici diljem svijeta slave ovaj blagdan u spomen na Kristovo uskrsnuće, ali njegov je radosni ton utišao američko-izraelski rat protiv Irana, i njegove posljedice po regiju, među kojima i ozbiljna ograničenja za kršćane. U Vatikanu, na Trgu svetog Petra ukrašenom gomilama cvijeća i obasjanom jakim suncem, Lav XIV. prvi put od svog izbora u svibnju 2025. slavio je uskrsnu misu, u svečanoj atmosferi uz pratnju truba i liturgijskih napjeva. Tijekom tradicionalnog papinskog blagoslova "Urbi et Orbi" (gradu i svijetu), osudio je "ravnodušnost" prema ratu i njegovim posljedicama. "Navikavamo se na nasilje, pomirili smo se s njim i postajemo ravnodušni. Ravnodušni prema smrti tisuća ljudi. Ravnodušni prema posljedicama mržnje i podjela koje sukobi siju“, te prema njihovim "gospodarskim i društvenim posljedicama“, izjavio je.

Prekinuta tradicija Dokidajući tradiciju koju su godinama poštovali njegovi prethodnici, Lav XIV. nije imenovao nijednu zemlju ili regiju u krizama diljem svijeta. Također je najavio molitveno bdijenje za mir koje će se održati 11. travnja na Trgu svetog Petra u Rimu, prenosi AFP. Sa središnjeg balkona Bazilike svetog Petra zatim je okupljenima poželio "Sretan Uskrs“ na deset jezika, uključujući arapski, kineski, poljski i latinski, prije nego što su zazvonila zvona. Sjena sukoba na Bliskom istoku nadvila se nad slavlje čitavog Velikog tjedna. U subotu navečer, tijekom uskrsnog bdijenja, poglavar Katoličke Crkve osudio je podjele stvorene "ratom, nepravdom i izolacijom između ljudi i nacija“.