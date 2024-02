Pao dogovor: Zna se tko će biti novi šef vojske

U obranu Republike Hrvatske uključio se u prosincu 1990. godine te je 1991. godine postao pripadnik Specijalne policije MUP RH. Bio je pripadnik 2. gardijske brigade – “GROMOVI” od 15. svibnja 1991. do 2007. godine. U 2. gardijskoj brigadi obnašao je niz zapovjednih dužnosti. Bio je načelnik stožera-zamjenik zapovjednika Gardijske motorizirane brigade od 2008. do 2016. godine, a potom je imenovan zapovjednikom Mehanizirane brigade 1. srpnja 2016. koju je obnašao do 15. ožujka 2020. godine. Dužnost načelnika stožera-zamjenika zapovjednika Hrvatske kopnene vojske obnašao je od 16. ožujka 2020. godine do listopada 2023. godine. Od 1. studenog 2023. godine preuzima dužnost zapovjednika Hrvatske kopnene vojske.

Za svoj dosadašnji rad višestruko je pohvaljivan i nagrađivan, a za izniman doprinos odlikovan je brojnim odlikovanjima: Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom Bana Josipa Jelačića, Redom Hrvatskog trolista, Redom Hrvatskog pletera, Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom Domovinske zahvalnosti za 5 godina, Spomenicom Domovinske zahvalnosti za 15 godina, Medaljom za iznimni pothvat, Medaljom Bljesak, Medaljom Oluja, Zlatnom medaljom Hrvatske vojske i Medaljom za pomoć institucijama civilne vlasti.