Panika u Pentagonu, ponestaje raketa: Trošimo zalihe koje smo spremili za Kineze!

SAD i njegovi saveznici koriste sve veće količine protuzračnih projektila za obranu. Iran i proiranske milicije, poput hutista u Jemenu, pojačali su napade na izraelske i zapadne mete, što je rezultiralo intenzivnijim lansiranjem američkih raketa.

SAD je od početka izraelsko-palestinskog sukoba u listopadu 2023. lansirao više od 100 'standard projektila' za zaštitu izraelskog teritorija i savezničkih brodova u Crvenom moru. To uključuje skupe sustave zračne obrane poput Patriota i Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), koje su nedavno premještene u Izrael kao pojačanje.

No, kako se broj napada povećava, Pentagon se suočava s realnom prijetnjom da zalihe neće moći nadomjestiti u dovoljnom broju. 'Potrošnja zaliha premašuje mogućnosti proizvodnje', izjavio je Pentagon, upozoravajući kako bi kontinuirana uporaba mogla dovesti do dugoročnog pada spremnosti SAD-a u slučajevima neočekivanih kriza, piše The Wall Street Journal.