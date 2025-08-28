Ove godine u Sloveniji rekordan broj žrtava u planinama

Prošle godine su na isti datum zabilježena 23 smrtna slučaja, a ove godine 30. U priopćenju za javnost upozoravaju da se tragične nesreće mogu spriječiti boljom pripremom. GRZS radi kompletnu statistiku početkom godine za prošlu, pa tada i potvrđuje broj žrtava i ozlijeđenih.

Podaci GRZS-a pokazuju da su spasioci ove godine već reagirali na 470 nesreća, što je 29 više nego prošle godine do današnjeg dana. Od ukupnog broja ove je godine spašavanje trebalo 56 posto Slovenaca i 44 posto stranih državljana. Najčešći uzrok nesreća ostaje poskliznuće, koje može biti posljedica umora, spoticanja, gubitka ravnoteže, zahtjevnosti rute, nepažnje, nepoznavanja terena, neprimjerene opreme te fizičke i psihičke nepripremljenosti.

Priprema je ključna prije polaska u planine, naglašava GRZS. To znači da bi trebalo unaprijed provjeriti stanje i težinu rute te vremensku prognozu. GRZS preporučuje da se u planine upute samo oni s odgovarajućom opremom, dovoljno hrane i pića te realnom procjenom vlastitih sposobnosti.

Naglašavaju i da je važno da posjetitelji planina nauče poslati vlastite koordinate pomoću mobitela Informacijskom centru.

