CRNA STATISTIKA

Ove godine u Sloveniji rekordan broj žrtava u planinama

L. Špiljak / Hina

28.08.2025 u 10:48

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Eibner-Pressefoto/Juergen Augst / imago stock&people / Profimedia
Bionic
Reading

Povodom Međunarodnog dana gorskog spašavanja, Gorska služba spašavanja Slovenije (GRZS) u četvrtak je objavila da bi ova godina mogla biti rekordna po broju smrtnih slučajeva u slovenskim planinama

Prošle godine su na isti datum zabilježena 23 smrtna slučaja, a ove godine 30. U priopćenju za javnost upozoravaju da se tragične nesreće mogu spriječiti boljom pripremom. GRZS radi kompletnu statistiku početkom godine za prošlu, pa tada i potvrđuje broj žrtava i ozlijeđenih.

vezane vijesti

Podaci GRZS-a pokazuju da su spasioci ove godine već reagirali na 470 nesreća, što je 29 više nego prošle godine do današnjeg dana. Od ukupnog broja ove je godine spašavanje trebalo 56 posto Slovenaca i 44 posto stranih državljana. Najčešći uzrok nesreća ostaje poskliznuće, koje može biti posljedica umora, spoticanja, gubitka ravnoteže, zahtjevnosti rute, nepažnje, nepoznavanja terena, neprimjerene opreme te fizičke i psihičke nepripremljenosti.

Priprema je ključna prije polaska u planine, naglašava GRZS. To znači da bi trebalo unaprijed provjeriti stanje i težinu rute te vremensku prognozu. GRZS preporučuje da se u planine upute samo oni s odgovarajućom opremom, dovoljno hrane i pića te realnom procjenom vlastitih sposobnosti.

Naglašavaju i da je važno da posjetitelji planina nauče poslati vlastite koordinate pomoću mobitela Informacijskom centru.

Nedavno je iskusni karlovački planinar Robert Lemić (54) smrtno stradao prilikom izleta u Julijske Alpe, pri usponu na drugi najviši vrh Slovenije, Škrlaticu (2740 m). >>Pročitajte više OVDJE<<

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
obnova željeznice

obnova željeznice

Poznato je tko je dobio poslove na tenderu HŽ Infrastrukture od 61,5 milijuna eura. Ponuda je bilo malo
RAT U UKRAJINI

RAT U UKRAJINI

U strašnom ruskom napadu na Kijev najmanje 14 poginulih, među njima troje djece
OVO ZABRINJAVA

OVO ZABRINJAVA

Znanstvenici testirali 155 najpopularnijih napitaka: Evo koji imaju najviše mikroplastike

najpopularnije

Još vijesti