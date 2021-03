Otvoreno o lokalnim izborima: Nezavisni kandidati mogli bi napraviti iznenađenje, evo i gdje

Kakav je rejting stranaka 54 dana prije lokalnih izbora? Koje teme prevladavaju u kampanji? Koje će lokalne bitke odlučiti ukupne izborne pobjednike? O tome su u emisiji HTV-a Otvoreno urednika i voditelja Mislava Togonala govorili komunikologinja Smiljana Leinert Novosel s Fakulteta političkih znanosti, stručnjakinja za odnose s javnošću Aleksandra Kolarić, dekan Visoke škole za komunikacijski menadžment Edward Bernays Damir Jugo, politolog Pero Maldini sa Sveučilišta u Dubrovniku te stručnjakinja za odnose s javnošću Ankica Mamić

- Nacionalni rejting više nema nego ima nekog presudnog utjecaja na lokalne sredine. U županijama je HDZ tradicionalno bio dominantan. Ima nekih primjera gdje bi nezavisni kandidati mogli ostvariti dobre rezultate, primjerice u Rijeci je to izraženo. HDZ je u igri u tri od četiri velika grada. SDP je u nezahvalnoj poziciji, rezultat s kojim bi mogli biti zadovoljni je da budu mlađi partner u Zagrebu što je za njih dosad to bilo nezamislivo, rekao je Jugo.

- Ako nema drugog kruga u Zagrebu i Splitu to je jako loš rezultat. Odlijeva im se dio članstva u istočnoj Slavoniji. SDP bi imao loš rezultat, dodaje, ako bi izgubio dugogodišnju utvrdu - Rijeku, a Kolarić poručuje da to postoji kao opcija.

- Iznenadilo me da se kandidirao. Može puno više izgubiti nego što može eventualno dobiti da ostvari rezultat koji bi se smatrao dobiti. Teško da može ući u drugi krug. U slučaju da ne ostvari dobar rezultat, to može biti negativan trend po njegovu stranku i političku karijeru, rekao je.

- Gospodinu Troskotu iz Mosta je sasvim jasno da neće biti gradonačelnik Zagreba, ali oni koriste kampanju kako bi digli vidljivost stranci. To isto vrijedi za Domovinski pokret. Most je jedina treća opcija koja je već preživjela dva izborna ciklusa. Vidjet ćemo kako će Možemo proći, rekla je.

- Ako nekoliko puta nižete neuspjehe, ti neuspjesi se prelijevaju i na iduću funkaciju za koju se želite takmičiti. To što etablirane stranke uvijek imaju kandidata za kojeg procijene da je naizgledniji pobjednik, to objektivno gledano za birače ne mora biti najbolji izbor. Treći su oni koji imaju mogućnost da daju nešto novo, to su ili oni koji su izašli iz stranaka ili su se odlučili individualno natjecati. To su ljudi koji u situaciji relativnog sivila i beznađa imaju velike šanse da ih se prepozna i da skupe glasove, tim više ako je riječ o stručnjacima, rekla je.

Estradizacija politike

Politolog Pero Maldini je rekao da estradizaciju politike pratimo gotovo dva desetljeća.