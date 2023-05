Otvoren Nikola Tesla 'Experience Center': Neke ćete stvari ovdje prvi put doživjeti

'Ono što bi možda istaknula je da je imao fotografsko pamćenje. Ujedno je svoje zadatke i izume sve izmislio i do detalja razradio u svojoj glavi, a nakon toga to samo aplicirao na papir', kaže Martina Marušić Britvec. Cilj je centra prikazati Teslu kao osobu, humanista koji je svojim izumima želio učiniti svijet boljim mjestom za život. Upoznati ga možete slušajući, skrolajući, gledajući, tipkajući. Neke ćete stvari ovdje vidjeti ili osjetiti prvi put.

Svaki korak više u Nikola Tesla "Experience Centru" vodi vas do njegova uma.

Tu je i kviz koji vas navodi da razmišljate kao Tesla. 'Upravo stojim na ovom podnom displeju po kojem možemo hodati, to je ujedno igrica, interaktivan je i nudi priliku posjetiteljima da nauče nešto o Nikoli Tesli', dodaje Marušuić Britvec.

Jeste li znali da je Nikola Tesla svoje jedino formalno obrazovanje stekao upravo u Karlovcu, u današnjoj Gimnaziji?

'Mi kao Karlovčani znali smo za to, međutim nikada nismo dovoljno bili ponosni na tu činjenicu i nikad je nismo dovoljno glasno izrekli. Zato mislimo da je upravo ovaj centar to što će napraviti, to je jedna ulaznica za koju će znati cijeli svijet', nastavlja karlovačka županica Martina Furdek Hajdin. Bit će ovo centar za neke nove ideje koje bujaju čak i u neposrednom susjedstvu.