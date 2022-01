Otac Mateja Periša vjeruje u sretan kraj potrage za svojim sinom

Otac nestalog Splićanina Mateja Periša, za kojim već cijeli mjesec traje potraga u Beogradu, izjavio je u nedjelju da mu je iz srbijanskog MUP-a obećano da će se potraga za njegovim sinom nastaviti dok ne bude pronađan i da mu to "u cijeloj muci daje snagu" i nadu "da će svi biti sretni na kraju"

Nenad Periš je za Televiziju Tanjug naglasio kako najiskrenije misli da MUP Srbije "radi profesionalno i ljudski ono što treba i najbolje što može" i da je pred policijom "veliki profesionalni izazov" i da nadasve žele da se slučaj riješi.

"Ja njima mogu zahvaliti na onome što rade. Ovo govori jedan vrlo tužan otac koji traži svoga sina i nemam razloga da nekome dajem komplimente, ali stvarno mogu reći MUP-u Srbije, hvala na onome što radi. To je činjenica koju ja osjećam, a sve ostalo bi bilo neistina", rekao je Periš. Ocijenio je kako se zbog kompliciranosti slučaja neke stvari još ne mogu zaključiti. "Kamere su takve kakve jesu, rade tako kako rade, koliko je njihova rezolucija kvalitetna i kolika je njihova uključivost u toj noći bila, to su stvari koje se ne mogu nadomjestiti i to otežava završetak istrage. Tako ja to vidim kao laik, i to su po meni problemi objektivne prirode", rekao je. Otežavajuće okolnosti su, prema njegovim riječima, udaljenost kamera i činjenica da je bila noć. "Da li se to može na neki drugi način, softverski, kompjuterski obraditi, to me najviše muči u ovom trenutku. Također, i telefon koji je dao zadnji signal dva i pol ili tri sata poslije eventualnog ulaska Mateja i telefona u vodu. Tu nemamo konačan odgovor", rekao je Matejev otac. Kaže da je, gledajući snimke, razlučio da je Matej još dva puta pokušao zaustaviti taksi, ali sa njima nije bilo razgovora, samo su prošli. To ga, ustvrdio je, navodi na zaključak da je Matej želio negdje otići i da njegovo konačno odredište nije trebalo biti i nije bila platforma kod restorana Savanova na šetnici u kvartu Beograd na vodi. Nenad Periš je naglasio kako mu je iz MUP-a Srbije obećano da će se potraga nastaviti dok se Matej ne pronađe i da mu to "u cijeloj muci daje snagu", te da osjeća podršku i novinara i građana da se slučaj riješi.