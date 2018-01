Ostojić pitao hoće li uz Tuđmana dodati Mesića i Antu Markovića - odbijen je

Vlada nema namjeru revidirati natpis na spomen-ploči kojom se na zgradi Vlade zabilježilo raketiranje Banskih dvora. Takav odgovor premijer Andrej Plenković dao je na pitanje SDP-ova zastupnika Ranka Ostojića

'Navodi se da je cilj bio izvršiti zračni napad na Banske dvore kao sjedište legalno izabranih tijela vlasti Republike Hrvatske, a prilikom sastanka prvog predsjednika RH, dr. sc. Franje Tuđmana , tadašnjeg predsjednika Predsjedništva SFRJ Stipe Mesića i tadašnjeg predsjednika Saveznog izvršnog vijeća Ante Markovića, s namjerom da spriječe raskid državno-pravnih veza Republike Hrvatske s drugim republikama i pokrajinama SFRJ. S obzirom na to da su Banski dvori raketirani tijekom sastanka navedenih osoba, jasno je da je cilj bio usmrtiti ne samo dr. sc. Franju Tuđmana, već i Stjepana Mesića i Antu Markovića, koji su sjedili za istim stolom i u istoj prostoriji tijekom tog sastanka', konstatira u svom pitanju Ostojić .

No Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem u odgovoru mu je jasno dala do znanja da ne namjerava mijenjati sadržaj natpisa. U Vladi ne spore to da su u trenutku napada u zgradi osim Tuđmana bili Mesić i Marković, ali i niz drugih, neimenovanih i javnosti manje poznatih osoba.

'U prosincu 2017. godine završena je kriminalistička istraga koja se odnosi na taj događaj te je podnesena kaznena prijava protiv šest osoba koje se terete s optužbom da su planirale, organizirale i izvršile napad na Banske dvore u trenutku u kojem je ondje bio tadašnji predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, o čemu su te osobe imale saznanja. Ni jedna od činjenica na kojima se temelji kaznena prijava ne upućuje na to da bi ikoji podatak s navedene spomen-ploče bio netočan. Budući da navedena spomen-ploča ne sadrži netočne, uvredljive ili na bilo koji drugi način sporne podatke, Vlada Republike Hrvatske nema namjeru ni revidirati ni upotpunjavati njezin sadržaj', odgovorili su Ostojiću iz Banskih dvora.