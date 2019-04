Ostojić nagazio predsjednicu zbog izjave o migrantima i podržao '67 je previše'

Kandidat SDP-a na izborima za EU parlament Ranko Ostojić, podržao je u subotu u Šibeniku sindikalnu inicijativu "67 je previše" koja je počela s prikupljanjem potpisa za raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, kako bi se spriječilo dizanje dobne granice za odlazak u punu mirovinu na 67 godina

"Poruka koju šalju sindikati ide za tim da ne idemo s posla idemo u grob", ustvrdio je tom prigodom Ostojić.

Nije, kazao je, samo on došao podržati inicijativu, već je podržava SDP zajedno sa sindikatima.

"Mislim da je to jako dobar potez SDP-a. Bez obzira na to što smo imali određena rješenja koja su govorila o tome da je 67 godina logična granica, to nije bilo na način kako to radi HDZ. Ako se prisjetite naše inicijative to je bilo da 2038. godine stupa na snagu uz uvjete bolje zdravstvene skrbi i svega ostaloga što ide pa bi to onda bilo logično", rekao je Ostojić u Šibeniku.