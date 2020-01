Ostao bez jackpota vrijednog više od 11 milijuna eura zbog glupog previda

Dobitnik jackpota u iznosu od 70 milijuna turskih lira (više od 11 milijuna eura) na novogodišnjoj lutriji za 2019. i nije bio toliko sretan jer se nije javio na vrijeme za preuzimanje nagrade pa je ostao bez novca

Naime, dobitnik se trebao javiti u poslovnicu do 17 sati 31. prosinca 2019., no kako to nije učinio dobitak je poništen, a novci vraćeni turskome Ministarstvu financija, piše Daily Sabah.