Ostanite doma: Za vikend oblačno, slaba kiša, snijeg, a na moru jačanje bure

DHMZ za vikend najavljuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme, uz slabu kišu i slab snijeg u gorskim predjelima i jačanje bure u priobalju

Najviša temperatura zraka od 3 do 7, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 9 i 14 °C.

I u nedjelju umjereno, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice uz slabu kišu ili rosulju. Na Jadranu već ujutro prestanak kiše i razvedravanje, a popodne bi se naoblaka mogla raskinuti i u sjeverozapadnim predjelima.

Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima.

Najniža jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 9. Najviša dnevna od 2 do 7, duž obale od 9 do 14 °C.