Osmogodišnji dječak iz Zagreba prebolio je Covid-19, a da nije ni znao. Onda mu je naglo pozlilo, liječnici su ga jedva spasili: Urušio se u par sati

Petar ima 8 i pol godina. Prebolio je koronavirus, a da nije ni znao. Onda je razvio multisistemski upalni odgovor. Komplikaciju poslije COVID-a

Jednog popodneva mu je pozlilo, kaže nam njegov otac.

'Strahovito veliki puls, kratko disanje, bez kisika, bez zraka. Sami liječnici su rekli da to nisu nikada vidjeli da se dijete toliko urušilo u par sati', rekao je Alen Gibač, otac dječaka za Novu TV.

Sve se dogodilo 21. travnja. Otac je bio preplašen. Nadu nije gubio. Na početku nije ni znao što se točno događa. Samo to da situacija nije dobra.

'Ja sam tek saznao poslije, nisam niti znao da je on u zaraznoj u Fran Mihaljeviću, da mu je srce otkazalo, tu ga je doktor uspio reanimirati i to je to. On mi je rekao da ima kakvih 50 posto šanse da preživi, a ustvari poslije sam saznao da su šanse bile puno manje, 1 posto da će se izvući. Mi smo se nadali cijelo vrijeme. Mi smo se molili za njega da on ozdravi', dodao je otac.