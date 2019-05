Osječko-baranjski maturanti 15. put plešu quadrillu

U srijedu, 22. svibnja više od dvije tisuće maturanata iz Osječko-baranjske županije oprostit će se od srednjoškolskih klupa točno u podne francuskim dvorskim plesom quadrillom, najavilili su u ponedjeljak iz osječko-baranjskoga županijskog Upravnog odjela za za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

'Ove godine na području županije je 2936 maturanata, a quadrillu će plesati njih 2388 u šest gradova. Ispraćaj iz školskih klupa plesanjem quaddrille postao je tradicija i prilika da se srednjoškolci dostojno oproste od školskih klupa bez neželjenih scena na gradskim ulicama', rekla je Filipović. Dodala je da će se u Osijeku quadrilla plesati na uobičajenoj lokaciji - ispred zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta u Županijskoj ulici, te da ju je u proteklih 15 godina plesalo više od 40 tisuća maturanata.

Po riječima Domagoja Jukića iz agencije 'Koncert', koja je tehnički organizator tog događaja, nakon quadrille na izletištu na lijevoj obali Drave za maturante je organizirana zabava uz glazbu nekoliko DJ-a do večernjih sati.

Osječko-baranjski dožupan Goran Ivanović ocjenio je kako oproštaj od srednje škole plesanjem quadrille šalje pozitivnu sliku iz Slavonije.

'Županija podupire takav način ispraćaja i ove godine smo, kao i do sada, za to izdvojili 200 tisuća kuna iz županijskog proračuna. Dosad je za to u 15 godina izdvojeno više od tri milijuna kuna', rekao je Ivanović.