Osječani imaju prijedlog kako spasiti pola milijuna stanovnika Hrvatske od najezde komaraca

Osječani su spremni za novu rundu borbe protiv komaraca, a sezona kreće krajem ožujka. Za to su u gradskom proračunu osigurali 3,1 milijun kuna za oko 30.000 hektara poplavnog područja u čijem se obruču nalazi Osijek. To je tek šest posto ukupnih površina Osječko-baranjske županije.

'Osijek je već danas spreman. Prošla godina bila je alarmantna po pitanju komaraca. Problem treba rješavati sustavno, a ne simptomatski, kako se to radi. S tim se problemom na ovom području susrećemo trećinu godine. On utječe na kvalitetu i standard građana, ali direktno i na gospodarstvo, jer komarci stvaraju probleme u kontinentalnom turizmu i stočarstvu. Komarci se ne smiju koristiti za politička prepucavanja. Ključno je pitanje jesu li sve općine te gradovi osigurali novac u svojim proračunima za ovu godinu', rekao je novinarima u Osijeku zamjenik gradonačelnika Boris Piližota te dodao kako im je to bila zakonska obveza do kraja siječnja.