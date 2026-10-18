Orešković prozvala Vladu zbog događaja u Splitu, Đapić uzvratio: 'Antisemitizam obitava u ljevici'

' Vlada RH je uvođenjem dvostrukih konotacija , a onda i postupanjem u odnosu na Thompsonov koncert u Zagrebu, širom otvorila vrata ustaštvu i fašizmu i onda nije čudno da se ovakav izljev čistog fašizma i nacizma pojavio na ulicama Splita ', istaknula je Orešković.

Gostujući u Studiju 4 HRT-a , Dalija Oreković izjavila je da su za sramotne scene krive dvostruke konotacije koje posljednjih godinu dana dolaze iz vladajućih redova. S tim se nije složio Ante Đapić koji smatra da je atmosferu antisemitizma stvorila ljevica na čelu s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Dodala je kako ju najviše smeta licemjerje desnice koje se istovremeno zgražava nad zazivanjem Hitlera i pozivima na ubijanje Židova, ali šuti kad ti isti ljudi skandiraju 'ubij Srbina'.

Đapić pak ističe kako treba jasno osuditi takvo ponašanje, ali i ponavlja kako je ljevica stvorila ozračje u kojem je 'poželjno pljuvati po Izraelu'.

'Antisemitizam obitava u ljevici, a ne desnici', rekao je Đapić za HRT.

Orešković ga je na to podsjetila da se skandiralo i 'ajmo ustaše'.

'To su naši unutarnji neprijatelji koji su dio struktura vlasti. Između Hitlera i Pavelića nema razlike, značenje je isto', rekla je Orešković. Dodala je kako se u slučaju Splita ne radi o antisemitizmu, 'već nacizmu i ustaštvu'.

Na to joj je Đapić odgovorio kako ona u svemu vidi ustaše i nacizam, a da joj je krajnji cilj napad na Thompsona, HOS i pozdrav 'Za dom spremni'.

'To najviše bolji ljevicu', rekao je Đapić naglasivši kako se 'službena politika jasno očituje po pitanjima totalitarizma, ali istovremeno jasno štiti hrvatske interese'.

Optužio je Orešković da je u svojim nastupima preuzela Vučićev narativ.

'Ne bih se iznenadio da je dio provokacija u Splitu, koji su protiv hrvatskih nacionalnih interesa, odrađen preko srpske obavještajne zajednice. Nemam za to dokaze, ali zato bih htio kvalitetnu istragu', rekao je na kraju gostovanja na HRT-u Đapić.