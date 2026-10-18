traže pomoć građana

FOTO Ovo su torcidaši za kojima traga splitska policija

M. Šurina

18.10.2026 u 11:55

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Splitsko-dalmatinska
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Splitska policija objavila je fotografije osoba za koje sumnja da su povezane s javnim poticanjem na nasilje i mržnju tijekom navijačkih okupljanja uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Građane poziva da joj pomognu utvrditi gdje se tražene osobe nalaze

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je fotografije osoba za koje postoji osnovana sumnja da su povezane s kaznenim djelom javnog poticanja na nasilje i mržnju, počinjenim 15. listopada tijekom navijačkih okupljanja u Splitu.

Prema policijskom priopćenju, kazneno djelo počinjeno je u četvrtak između 16 i 18:15 sati, a riječ je o sumnji na kršenje članka 325. stavka 1. Kaznenog zakona.

Splitska policija traga za huliganima
  • Splitska policija traga za huliganima
  • Splitska policija traga za huliganima
  • Splitska policija traga za huliganima
  • Splitska policija traga za huliganima
  • Splitska policija traga za huliganima
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Splitska policija traga za huliganima Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Splitsko-dalmatinska

Policija traži pomoć građana

Policija je objavila fotografije osoba koje pokušava pronaći te pozvala sve koji imaju informacije o njihovu boravištu da se jave.

'Pozivamo građane koji imaju informacije o tome gdje se navedene osobe nalaze da o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192 ili putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr', navodi se u priopćenju.

Nastavlja se istraga nacističkih ispada

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje nakon nacističkih i antisemitskih povika tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

Ranije je izvijestila da je zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju kazneno prijavila 14 osoba, a potom najavila prijave protiv još šest osumnjičenika.

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