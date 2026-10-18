FOTO Ovo su torcidaši za kojima traga splitska policija

Splitska policija objavila je fotografije osoba za koje sumnja da su povezane s javnim poticanjem na nasilje i mržnju tijekom navijačkih okupljanja uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Građane poziva da joj pomognu utvrditi gdje se tražene osobe nalaze
Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je fotografije osoba za koje postoji osnovana sumnja da su povezane s kaznenim djelom javnog poticanja na nasilje i mržnju, počinjenim 15. listopada tijekom navijačkih okupljanja u Splitu.
Prema policijskom priopćenju, kazneno djelo počinjeno je u četvrtak između 16 i 18:15 sati, a riječ je o sumnji na kršenje članka 325. stavka 1. Kaznenog zakona.
Policija traži pomoć građana
Policija je objavila fotografije osoba koje pokušava pronaći te pozvala sve koji imaju informacije o njihovu boravištu da se jave.
'Pozivamo građane koji imaju informacije o tome gdje se navedene osobe nalaze da o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192 ili putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr', navodi se u priopćenju.
Nastavlja se istraga nacističkih ispada
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje nakon nacističkih i antisemitskih povika tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.
Ranije je izvijestila da je zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju kazneno prijavila 14 osoba, a potom najavila prijave protiv još šest osumnjičenika.