FOTO Ovo su torcidaši za kojima traga splitska policija

Prema policijskom priopćenju, kazneno djelo počinjeno je u četvrtak između 16 i 18:15 sati, a riječ je o sumnji na kršenje članka 325. stavka 1. Kaznenog zakona.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je fotografije osoba za koje postoji osnovana sumnja da su povezane s kaznenim djelom javnog poticanja na nasilje i mržnju, počinjenim 15. listopada tijekom navijačkih okupljanja u Splitu.

Policija traži pomoć građana

Policija je objavila fotografije osoba koje pokušava pronaći te pozvala sve koji imaju informacije o njihovu boravištu da se jave.

'Pozivamo građane koji imaju informacije o tome gdje se navedene osobe nalaze da o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192 ili putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr', navodi se u priopćenju.

Nastavlja se istraga nacističkih ispada

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje nakon nacističkih i antisemitskih povika tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

Ranije je izvijestila da je zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju kazneno prijavila 14 osoba, a potom najavila prijave protiv još šest osumnjičenika.