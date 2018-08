Orešković: Privatna interesna skupina radila je na Agrokoru jer je imala zaštitu premijera

Gošća N1 studija uživo bila je bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković. Komentirala je sadržaje transkripata iskaza Martine Dalić, Ante Ramljaka i Zorana Besaka danih USKOK-ovim istražiteljima

'To je uznemirujući sadržaj. Kad bi se moglo sažeti, onda je to potresno svjedočanstvo na koji način je Vlada zloupotrebljavala sustav, potkopavala vladavinu prava i obmanjivala javnost i institucije, kako bi interesnoj skupini omogućila korist pod krinkom spašavanja kompanije u problemima', kazala je Orešković i dodala da u državi imamo stanje da institucije ne djeluju.

Upitana postoji li mogućnost da netko iz vrha Vlade traži od FINA-e uvid u pojedine izvještaje odgovorila je pozitivno, ali ne na način kao u konkretnom slučaju.

'Dalić je rekla: "Dogovorila sam se". To znači da je koristila moć i poziciju. Je li to kazneno djelo, neka se netko drugi time bavi. U javnosti, a i USKOK je to prihvatio, je prihvaćena teza o neformalnoj radnoj skupini. Zastrašujuće je da se nitko nije sjetio Zakona o vladi koji definira na koji način se formiraju radna tijela. Za to treba odluka Vlade, mora glasati većina ministara za to. Vlada nije donijela tu odluku. Vladavina prava znači da se svi, pa i Vlada, moraju držati načina koji je negdje propisan. Druga teza koja je pogrešna je da je predsjednik Vlade o svemu obaviješten. Ma nije. Iz transkripata proizlazi da je i premijer bio član grupe Borg. Nema odluke Vlade koja daje legitimitet radnoj skupini. Ovo je privatna interesna skupina koja je zlorabila sustav jer je imala zaštitu premijera', istaknula je Orešković.

Na pitanje kako gleda na činjenicu da je SOA provjerila kandidate u tako kratkom roku kazala je da je to je jedna stvar u nizu.

'Tu je čitav niz institucija koje ne služe svrsi nego interesnoj skupini. Da se vratim na Ramljaka. U trenutku kad nema pravni legitimitet, kad ta tajna skupina priprema rješenje, Ramljak i Borg sastaju se s predstavnicima financijske zajednice. Ako su radili u tajnosti, za potrebe vlade, kako su pripadnici financijske zajednice znali kome da se obrate? Ramljak se sastaje i s predstavnicima Alix Partnersa. Kako ne postoji uzročno-posljedični niz?!', upitala se.