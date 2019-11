Oprez, u subotu će promet oko rotora zaustavljati policija, sljedeći tjedan zatvara se Jadranski most

Regulacija prometa oko rotora Remetinec u izgradnji ponovno se mijenja. U subotu će policija promet povremeno obustavljati na pet minuta. U noći sa sljedećeg četvrtka na petak, promet Jadranskim mostom biti će potpuno zatvoren

Za potrebe izvođenja pripremnih radova izmijene privremene regulacije prometa u zoni kružnog toka Remetinec u subotu 16. 11. u vremenu od 07,00 do 15,00 sati djelatnici MUP-a II. postaje prometne policije povremeno će zaustavljati promet na cca. pet minuta, javljaju iz Grada.

Od četvrtka 21. 11. 2019. godine od 23,00 sata do petka 22. 11. 2019. godine do 05,00 sati, zbog izmjene privremene regulacije prometa u sklopu rekonstrukcije kružnog toka Remetinec, Jadranski most bit će zatvoren za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: