Šlep-prevaranti u Sloveniji izvlače vozačima tisuće eura, evo kako

Krajem svibnja rumunjska televizija Prima TV izvijestila je da su stotine vozača uhvaćeni u lanac prevare s lažnom šlep službom. Prevara funkcionira na sljedeći način: prevarantske šlep službe operiraju po autocestama u paru s predstavnicima Darsa (operatera autocesta) koji osiguravaju vozilo. Potom vučne službe vozačima u nevolji jamče prijevoz do servisa, te brz i jeftin popravak koji neće biti veći od 150 eura. Kada vozač pristane i potpiše dokument, automobil se odvozi u radionicu, a nakon obavljenog servisa dobiva puno veći račun nego što mu je na početku obećano. Jedan od vozača rekao je da su od njega čak tražili 8000 eura.

Ako ne žele ili ne mogu platiti račun, tvrtka odbija vratiti automobil koji stoji zaključan na parkiralištu. Kako javlja Prima TV, zbog previsokih troškova, koji prema procjenama rumunjskih vozača mogu narasti i do nekoliko tisuća eura, deseci Rumunja jednostavno su ostavili zaplijenjene automobile u Sloveniji i vratili se u domovinu samo s tablicama. Kako prenosi rumunjska televizija, o opisanim slučajevima nadležne vlasti u Sloveniji izvijestili su ne samo rumunjsko veleposlanstvo, već i ambasade Njemačke, Poljske i Mađarske.

Austrijancu pljačka na autocesti pokvarila odmor u Hrvatskoj

U sličnim su se situacijama u Sloveniji našli i drugi strani državljani. Za austrijski internetski portal Kleine Zeitung svoj slučaj opisao je 36-godišnji Austrijanac iz Koruške, koji je sredinom svibnja sa suprugom preko Slovenije doputovao u Hrvatsku. Na primorskoj magistrali pukla mu je prednja desna guma pa je nazvao austrijsku udrugu vozača, motociklista i biciklista ARBÖ, čiji je član. Rekli su mu da pričeka i da će njegovo vozilo odvesti slovenska partnerska tvrtka.

Nedugo nakon toga navratio je djelatnik Darsa, osigurao oštećeni automobil i odvezao se, a pola sata kasnije stigla je druga vučna služba. Vozač je pitao Austrijanca je li zvao pomoć. 36-godišnjak je za austrijski portal rekao da je sve funkcioniralo vrlo profesionalno, pa su on i njegova supruga sigurni da je riječ o pomoći koju su mu poslali iz ARBÖ-a. No u stvarnosti je njegov automobil bio utovaren na kamion druge tvrtke, zbog čega je dobio poziv od vozača šlepera kojeg je poslao ARBÖ, kao i od predstavnika ARBÖ-a, već na putu do radionice.