Opozivaju se razni pekarski proizvodi austrijskog proizvođača Jomo

Opozivaju se kolač Mramorni blok od 400 g, najbolje upotrijebiti do: 29.08.2023, 03.09.2023, kolač Straccitella najbolje upotrijebiti do: 29.08.2023, kolač Cappuccino najbolje upotrijebiti do: 03.09.2023., kolač Limun Jomo 400 g blok najbolje upotrijebiti do: 17.08.2023., kolač Čokoladni Jomo 400 g blok najbolje upotrijebiti do: 04.08.2023.,Kuglof Mramorni najbolje upotrijebiti do: 30.08.2023, 04.09.2023. Kuglof Seljački 400 g najbolje upotrijebiti do: 18.08.2023, 30.08.2023., Kuglof Čokolandni Jomo 500 g najbolje upotrijebiti do: 02.08.2023.